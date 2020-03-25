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Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

25 Mart 2020 Çarşamba 16:44
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Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs, son olarak İngiliz Kraliyet Ailesine de sıçradı.

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi.

İSKOÇYA'DA TECRİTTE

Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulandı.

KİMDEN KAPTIĞI BELİRLENEMEDİ

Açıklamada, Prensin, son haftalarda kamu görevini yerine getirirken çok sayıda görüşme yaptığı, dolayısıyla virüsü kimden kaptığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

KRALİÇE LONDRA'YI TERK ETTİ

93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Mart'ta Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne gitmişti.

İngiliz basını, Kraliçenin Başbakan Boris Johnson'la yaptığı haftalık olağan görüşmelerini bir süre telefon üzerinden gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını yazmıştı.

İNGİLTERE'DEKİ ÖLÜMLER

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün 335’ten 422’ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.

Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

Son Güncelleme: 25.03.2020 17:04
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