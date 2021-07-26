Oslo'da geceyi gündüze çeviren meteor!

İskandinav Yarımadası’nda bulunan Norveç’in başkenti Oslo semalarında "olağandışı büyüklükte bir meteor" atmosfere girişi ile geceyi gündüze çevirdi.

Başkent Oslo yakınlarında bir ormana düştüğü tahmin edilen meteor gökyüzünü aydınlattı.

Meteoru aramak için uzmanlardan oluşan bir ekibin bölgeye gönderildiği bildirildi.

Polis tarafından yapılana açıklamada, meteor nedeni ile çok sayıda acil durum çağrısı alındığı bildirildi. Meteor bölgede paniğe neden olurken herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

Meteorun ağırlığının en az 10 kilogram olduğu düşünülürken olayla ilgili çalışmalar sürüyor.