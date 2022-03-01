Orduya katılıp silah kuşandı dedik ama yanılmışız!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken, Ukrayna halkının topraklarını savunmak için verdiği mücadele tüm dünyada övgüye değer görülürken, 2015 Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna da eline silah alıp orduya katıldığını açıklamasından bu yana dünya çapında üne sahip oldu.

Rusya’ya karşı savaşanlar arasına katıldığını sosyal medyada duyuran 25 yaşındaki Lenna’nın elinde silah taşıdığı fotoğrafları ve "Ukrayna sınırını işgal amacıyla geçen herkes öldürülecek!" sözleri dikkat çekmişti.

Tayland merkezli uluslararası güzellik yarışması Miss Grand International'da 2015'te Ukrayna'yı temsil eden Lenna, kendisinin silah tutarken görüntülerinin şiddeti teşvik etme amaçlı olmadığını ve airsoft (paintball ve lazer etiketine benzer bir oyun) oynarken çekilmiş enstantaneler olduğunu açıkladı.

Orduya katıldığını yalanlamayarak, “Profilimdeki tüm resimler insanlara ilham vermek için” diyen Lenna, “Ukraynalı kadınlarımızı güçlü ve kendinden emin göstermek dışında herhangi bir propaganda yapmıyorum. Ülkeme, Ukrayna'da her gün Rus saldırganlığına karşı savaştığımız tüm insanlara gösterilen ilgi ve desteği takdir ediyorum” ifadesini kullandı.

Sosyal medya açıklamasında, Ukrayna halkının ülkelerini savundukları için “hiçbir suçu olmadığını” söyleyen Lenna, “Ukrayna'daki savaşı durdurun! Hiçbir insan ölmemeli. Bütün bunları birlikte durdurabiliriz. Bu durumla ilgili bilgi paylaşın. NATO’dan hava sahasını kapatmasını isteyin. Rusya saldırısını durdurması için biz Ukrayna halkına yardım edin” diye konuştu.

Paylaşımlarıyla uluslararası basının ilgisini çeken Lenna, beş dil biliyor ve çevirmen olarak çalışıyor.

Pazarlama ve yönetim alanında üniversite eğitimi alan Lenna, bir süre Türkiye’de halka ilişkiler yöneticisi olarak çalıştı.