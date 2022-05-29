Moskova’dan Ukrayna tahıl ihracatı için yaptırım şartı!

Ukrayna’da limanların Rusya tarafından bloke edilmesi sebebiyle ihraç edilemeyen 20 milyon ton tahılın sevkiyatına izin vermesi için Moskova üzerindeki uluslararası baskılar artarken, Rusya tarafından yeni bir teklif geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında tahıl taşıyan gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından çıkışına izin verebileceklerini söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girmesinden bu yana Ukrayna limanları Rus donanması tarafından bloke edilmiş durumda. Dünyanın önemli tahıl üreticileri arasında yer alan Ukrayna’da 20 milyon tondan fazla tahılın silolarda mahsur kaldığı ifade ediliyor.

Rudenko, Rus Interfax haber ajansına verdiği demeçte, “Bu noktada gıda sorununun çözümünün, Rusya'nın ihracatına ve finansal işlemlerine uygulanan yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini defalarca belirttik. Ayrıca, gemilerin demirlediği tüm limanların Ukrayna tarafından mayınlardan arındırılması gerektiriyor. Rusya, her gün yaptığı gerekli insanî geçişi sağlamaya hazır." ifadelerini kullandı. Rudenko, Moskova’nın konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ile temas halinde olduğunu da ekledi.

‘DONANMA EŞLİĞİNDE BUĞDAY KORİDORU’ TEKLİFİNE TEPKİ

Rus Dışişleri Bakan Yarımcısı Rudenko, son günlerde dile getirilen Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemilerine Batılı savaş gemilerinin eskortluğunda koridor açılması yönündeki çağrılara ise tepki göstererek, böyle bir adımın, ‘Karadeniz'deki durumu ciddi şekilde kötüleştireceği’ uyarısında bulundu.

Dünya buğday ihracatının yüzde 12’sini, mısır ihracatının yüzde 15’ini ve ayçiçek ihracatının yarısını karşılayan Ukrayna, işgal öncesi ayda ortalama 4.5 milyon ton tarımsal ürünü uluslararası pazarlara sevk ediyordu.

KİEV’DEN MOSKOVA’YA ‘ŞANTAJ’ SUÇLAMASI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise yaptırımların gevşetilmesi karşılığında Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki blokajın kaldırılması teklifini “şantaj” olarak niteledi. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Kuleba, “Bu açık bir şantaj, uluslararası ilişkilerde bundan daha iyi bir şantaj örneği bulamazsınız.” dedi.

Kuleba, şu anda ülke içinde silolarda bekleyen 20 milyon tahılın ihraç edilmemesi halinde bir sonraki hasadı depolayacak hiçbir yer olmayacağını anlattı. Ukrayna tahılı silolarda çürürken, dünyanın bazı bölgelerinde gıda krizi yaşanacağı uyarısını yapan Kuleba, “Bu sorun çözülmezse, Ukraynalı çiftçiler başka bir ürün ekmeyecek, Ukrayna'daki tüm tarım döngüsü kesintiye uğrayacak ve bu çok yıllı bir gıda krizi anlamına gelecek.” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı milletvekili Yevheniia Kravchuk da Davos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yeni buğday hasadı öncesi yaklaşık bir buçuk ayımız var. Fakat yeni hasadı depolamak için yeterli depo alanımız yok.” dedi.