Mescid-i Aksa’da şükür namazı

İşgalci İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde bazıları ağır olmak üzere 278 Filistinli yaralandı. İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerinin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediği öğrenildi.

ŞÜKÜR NAMAZI KILINDI

Gelen son haberlere göre İsrail güçlerinin bölgeden geri çekilmeye başladığı belirtildi. Filistinlilerin yoğun direnişiyle karşılaşaşn işgalci güçler Mescid-i Aksa'yı terk etmeye başladı. Mescid-i Aksa’da öğle namazından sonra iki rekat şükür namazı kılındı.

Kudüs'te Müslümanların çığlıkları yankılanıyor: Filistinliler Aksa için direniyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, işgalci Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirdi. İsrail polisi, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı.

KADİR GECESİ SALDIRMIŞLARDI

İsrail güçleri, Kadir Gecesi’nde de teravih namazını kılmak için Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 7 Mayıs’ta ise Mescid-i Aksa’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde, Filistinli kadınların bulunduğu bölmeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı. İçeride mahsur kalan kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Filistin halkı Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti

İsrail'in Kudüs'teki terör eylemlerine tepki büyük halk hareketine dönüştü. Binlerce Filistinli, işgalcilerin saldırılarına karşı Kudüs'e yürüyüşe geçti.