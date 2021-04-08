Merkel’den "tam kapanma" önerisine destek

Hükümet Sözcüsü: Tam kapanma doğru bir talep

Başbakan Merkel’in Laschet’in önerisine ilişkin tutumunun sorulması üzerine Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, son veriler net olmasa da, yoğun bakımdaki Covid-19 hastaları nedeniyle sağlık sisteminin ağır bir yükün altına girdiğini söyledi. Sözcü, bu nedenle, ülke çapında uygulanacak kısa süreli kapanma yönünde her türlü talebin doğru olduğunu ifade ederek, ülke genelinde ortak olarak benimsenecek bir tutumun da önemine dikkat çekti. Ülkede uygulanan korona tedbirlere, eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

2-3 haftalık tam kapanma

Aşılamada zaman kazanmak için iki veya üç haftalık tam kapanma öneren Laschet, özellikle Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) gelen eleştirilere karşı önerisini savunarak, eleştiride bulunanları pandemiyle mücadele için kendi önerilerini sunmaya davet etti.

16 eyaletin kabul etmesi gerekir

CDU’nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) lideri Markus Söder de yeni bir kapanmanın ivediliğine işaret etmişti. Kısa ve etkili bir kapanmanın ancak tüm eyalet yönetimlerinin bu yolu izlemesi halinde sonuç vereceğini savunan Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, 16 eyaletin izleyeceği strateji için daha fazla netlik talep etmiş, eyalet liderleri ve hükümet arasında gerçekleştirilecek bir sonraki korona zirvesinin erkene çekilmesi çağrısı yapmıştı. Ancak Söder’in çağrısı iktidar ortağı SPD’den karşılık bulmadı.