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Meksika'da facia: Tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü, 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı.

Dünya 04.05.2021, 10:04
Meksika'da facia: Tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü, 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

Meksika'da rayları taşıyan üst geçit, trenin geçtiği sırada araçların üzerine çöktü.

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - 12

Olayda 15 kişi hayatını kaybederken en az 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - 3

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, 15 kişinin öldüğünü ve bir arabanın enkaz altında kaldığını söyledi.

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - 4

Sheinbaum Twitter'da, "Maalesef ölü ve yaralı insanlar var. Komuta merkezinin kurulumunu desteklemek için sahadayım" dedi.

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - 5

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın Mexico City belediye başkanı iken inşa edilen metro hattında meydana gelen kaza ile ilgili Ebrard, "Bugün metroda olanlar korkunç bir trajedi. Mağdurlarla ve aileleriyle dayanışma halindeyim" şeklinde konuştu.

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - 6

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - 7

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - 2

Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - 10

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