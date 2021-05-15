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Londra'da Filistin'e destek eylemi

39'u çocuk 139 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılara imza atan İsrail ordusu, İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi. Halk, “Terörist İsrail” sloganları ile yürüdü.

Dünya 15.05.2021, 21:36
Londra'da Filistin'e destek eylemi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmış, gözü dönen güvenlik güçleri onlarca Filistinliyi katletti.

Ramazan ayında gerçekleşen saldırıların ardı arkası kesilmedi ve 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi.

TÜRKİYE, DESTEKTE ÖNCÜ OLDU

Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları dünya devletleri adeta görmezden geldi…

Türkiye saldırının gerçekleştiği ilk günden bu yana yardım çağrılarında bulundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet liderleriyle görüştü.

Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye’nin dört bir yanından Filistin için destek sesleri yükseldi.

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