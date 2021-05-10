Kudüs'te Türkiye ve Erdoğan sesleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail'in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma planının protesto edildiği sırada, Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenliyor ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kalıyor.



'TÜRKİYE'YE SELAMLARIMIZI GÖNDERİYORUZ'

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki protestolardan birinde, AA ekibini gören Umm Eymen, büyük bir sevinçle kameranın karşısına geçerek, "Şeyh Cerrah'ın kalbinden, Türkiye'deki halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Erdoğan'a da milyonlarca selam olsun." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin Filistin'e hakim olduğu günlere atıfta bulunan Umm Eymen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına, "Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti'ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım." çağrısında bulundu.

MESCİD-İ AKSA'DA ERDOĞAN SESLERİ

Diğer taraftan, Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, İsrail polisinin şiddetli müdahalesine tepki gösterdi.

Protesto sosyal medyada canlı yayınlanırken, kalabalık Filistinli grup "Erdoğan" sloganı attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır." ifadesini kullanmıştı.