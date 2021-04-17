Koronavirüs nedeniyle birçok politikacı ya istifa etti ya da görevden alındı

Avrupa'da çok sayıda politikacı, iktidardaki pozisyonlarını kötüye kullanarak korona virüs kısıtlamalarını yok saydı ve bu ihlalin faturasını görevlerinden ayrılarak ödemek zorunda kaldı.

Milletvekilleri, sağlık bakanları ve hatta hükümet başkanları gibi diğer bir kesim ise vaka sayılarının kontrolden çıkmasından, uygulanan politikaların yetersiz bulunmasından ya da aşının ismi üzerinde anlaşamamaktan dolayı da bu yolu tercih etti.

İşte pandeminin başından beri koltuğunu kaybeden politikacılar:

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, 19 Mart 2020 tarihinde istifa etti. Hollanda Parlamentosu'nda yapılan korona virüs toplantısında bayılan Bakan, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache, 26 Mart 2020 tarihinde Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı artıştan dolayı istifa etti.

İskoçya Sağlık Başdanışmanı Catherine Calderwood, 5 Nisan 2020 tarihinde izolasyonu ihlal ettiği gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine istifa etti

İzolasyon önlemleri yürürlükte iken sevgilisini ziyaret ettiği ortaya çıkan Birleşik Krallık Bilim Kurulu Üyesi Neil Ferguson, 5 Mayıs 2020'de istifa etti.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ülkede artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle 18 Ağustos 2020 tarihinde istifasını verdi.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle 21 Eylül 2020'de istifa etti.

Çekya'da istifa eden Adam Vojtech'in yerine gelen Sağlık Bakanı Roman Prymula da korona virüs kurallarını ihlal ettikten sonra gelen tepkiler sonrası 23 Ekim 2020'de istifa etti.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, pandemi sürecindeki yönetimiyle farklı kesimlerin eleştiri odağı haline gelmesinin ardından 26 Ocak 2021 tarihinde istifa etti.

Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajčí Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V alımının ardından gelen tepkiler nedeniyle 12 Mart, 2021'de istifa etti.

Slovakya Başbakanı Igor Matovič, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V alımının ardından istifa etti.

Çekya Sağlık Bakanı Jan Blatný'nin, Rus Sputnik V aşısı satın alımını reddetmesinin ardından 7 Nisan 2021'de görevine son verildi. Bu, Çekya'da son bir yıl içerisinde göreve gelen dördüncü sağlık bakanı oldu.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober Kovid-19 salgınının getirdiği iş yükünden "yorulduğunu" belirterek istifa etti.

Romanya Sağlık Bakanı Vlad Voiculescu Başbakan ile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle istifasını verdi.