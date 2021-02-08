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Kıbrıs adasında hayat durdu: Mutasyonlu virüs korkusu eve kapattı

Kıbrıs adası karantina altında. Adada hem Türk hem Rum kesiminde mutasyonlu virüs vakası nedeniyle en üst düzey karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yollar, banka atm'leri ve acil ürünler satanların dışında tüm mağazalar kapalı durumda. KKTC'de 15 Şubat'a Rum kesiminde ise 17 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dünya 08.02.2021, 12:20 08.02.2021, 12:47
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Kıbrıs adasında hayat durdu: Mutasyonlu virüs korkusu eve kapattı

Kıbrıs Rum kesimi'nde mutasyonlu virüsün görülmesi ve vakaların çoğalmasının ardından hem Rum kesimi hem de KKTC'de en yüksek güvenlik önlemleri hayata geçirildi.

 Avrupa'nın "kumar ve eğlence cenneti" olarak bilinen Rum kesimi'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kara yoluyla geçen yolcuların mutasyonlu virüsü taşıdığı sanılıyor. Güney kesimde olağanüstü düzeyde artan mutasyonlu vaka sayısı Kuzey kesimini de de olağanüstü önlemler almaya itti. Bu sebeple adanın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Güney Kıbrıs’ta mutasyonlu corona virüsü tespit edildi

ŞUBAT AYI VAKALARININ YÜZDE 80'İ MUTASYON KAYNAKLI

KKTC’de İngiltere mutasyonuna ait ilk vaka 13 Ocak’ta görüldü. 3 Şubat’ta ise Covid-19 tanısı konulan 10 vakadan 8’nin “B117” varyantı olduğu saptandı. Yapılan analizlerle, günlük vaka sayısının 50’nin üzerine çıktığı KKTC’de, bu artışın nedeninin ilk kez İngiltere’de tespit edilen ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında yüksek olan, mutasyona uğramış virüs olduğu tespit edildi.

DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Covid-19 PRC Tanı Laboratuvarında yaptıkları analizlerde, ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan N501Y mutasyonuna sahip B117 İngiliz varyantının KKTC’de Ocak 2021’in ortalarında görülmeye başlandığını tespit ettiklerini söyledi. Bu mutasyonun hızlı bir yayılım göstererek, son günlerde enfekte olan kişilerin büyük bir çoğunluğunda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, mutasyona uğramış virüsün, KKTC’deki Covid-19 vaka sayılarındaki artışa neden olduğunu söyledi. Yeni varyantın hastalığın seyrini değiştirmediğini ancak daha hızlı yayılım gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “İngiliz varyantı korona virüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren Ro değerini 0.4 ile 0.7 arasında değiştirerek bulaşıcılığı yüzde 50 ila yüzde 75 oranında artırıyor” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu’nun yaptığı analizlerde de korona virüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “Ro değerinin” de bugün itibariyle KKTC’de 3.25 olarak belirlendiğini söyledi. Mutant virüsün hızının azaltılması için korunma tedbirlerinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ekip olarak çok geniş bir uzman kadro ile Covid-19’la mücadele ederken, bilimsel veriler ışığında sürecin daha iyi anlaşılması ve yönetilmesi adına akademik çalışmalara da devam ettiklerini dile getirdi.

DESAM Araştırma Enstitüsü Covid-19 PCR Laboratuvarı sorumlularından ve araştırmacısı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda yaptıkları SARS-CoV-2 mutasyonunun tespiti analizleri sonucunda, KKTC’de “B117” İngiliz varyantı olarak bilinen “N501Y” mutasyonunun saptandığını söyledi. Bu yeni mutasyonun enfeksiyon sayısının artmasına yol açtığını belirten Doç. Dr. Ergören, İngiliz mutantının virüsün insan hücrelerini bağlayan ve girişini kolaylaştıran S proteinlerinde oluşan mutasyonla ortaya çıktığını söyledi. Doç. Dr. Ergören “Yeni SARS-Co-V-2 varyantı, virüsün ACE2 reseptörüne daha sıkı bağlanmasına izin verdiğinden endişe oluşturuyor” dedi.

#türk cumhuriyeti #kuzey kıbrıs #kesimi #rum #Kıbrıs
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