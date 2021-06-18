İsrailliler, Hz. Muhammed ve Filistin halkına hakaretler yağdırdı

15 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs’te, aşırı sağcı Yahudiler tarafından 'Bayrak Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin katıldığı provokatif yürüyüşte Hz. Muhammed'e hakaret edildi.

NEFRET KUSTULAR

Çevredeki Filistinli gençlere de saldıran Yahudiler, ayrıca “Araplara ölüm”, "Buradan gidin", "Köyünüz yansın" sloganları attı.

FİLİSTİNLİLER YÜRÜYÜŞÜ PROTESTO ETTİ

Filistinliler ise söz konusu eyleme tepki için sokaklara inerek Şam Kapısı önünde toplandı.

Filsitinli göstericiler hakaretleri kınarken, İsrail polisi plastik mermi ve ses bombaları ile karşılık verdi. Bölgedeki gerilim TOMA müdahalesiyle daha da artarken, bazı Filistinli gençler gözaltına alındı.

Filistin halkının maruz kaldığı o anlar ise anbean görüntülendi.