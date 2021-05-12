İsrail tarafından öldürülen Filistinli genç toprağa verildi

Filistinli 27 yaşındaki Hüseyin Atiya Al-Titi, Batı Şeria'nın güneyinde Favvar Kampında İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı. Yaralanan Filistinli ambulansın kendisine ulaşmasının engellenmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Hüseyin Attiyah Al-Titi, bugün aile ve akrabasının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Al-Titi'nin cenazesine yüzlerce Filistinli Filisitn bayrakları taşıyarak katıldı. Filistinli genç, Favvar Kampında camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit Al-Titi'nin annesi yaptığı açıklamada, “Oğlum özel bir güvenlik şirketinde çalışıyordu. O gün, her zaman gibi işten sonra eve döndü. Biraz dinlendi sonra iftar saatinde ateş açıldı. Ne var diye öğrenmeye çıktı. Engellemeye çalıştım ama başarılı olamadım. Oğlum dışarı çıktı ve İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti” dedi.

Kardeşi Muhammed Al-Titi ise “İsrail işgalci güçleri, Favvar Kampındaki gençleri tutuklamayı planlıyordu ve gece saatlerinde kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin yaptıklarını görmek için evden çıktı. O sırada İsrail mermileriyle defalarca vuruldu. Herkes kardeşimi seviyor” ifadelerini kullandı.