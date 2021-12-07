Son Dakika
Irak'ta patlama: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika... Irak'ın Basra kentinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamada ilk belirlemelere 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Dünya 07.12.2021, 16:40
Son dakika bilgilerine göre, Irak'ın Basra kentinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Reuters patlamada ilk belirlemelere 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını aktardı.
Yerel kaynaklar bomba yüklü aracın infilak ettiğini söyledi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.