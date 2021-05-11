İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!

İngiltere Parlamentosu delegesi Kathryn Stone, İngiltere Başbakanı Johnson hakkında açılan soruşturmanın milletvekilleri tarafından incelendiğini açıkladı.

İngiliz medyasında, 'Başbakan'ın karıştığı son usulsüzlük soruşturması' olarak anılan soruşturmada, Johnson ve Symonds'un, söz konusu tatil sırasında yapılan ödemeleri şeffaf bir şekilde açıklamadığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Johnson ve nişanlısı Symonds'un Karayipler'deki Noel tatili, Şubat 2020'de ilk kez meclis gündemine taşınmıştı.

Johnson ise parlamentoya yaptığı açıklamada, 26 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında kaldıkları villanın 15 bin sterlin tutarındaki ücretinin David Ross adlı bir iş insanı tarafından ödendiğini ifade etmişti. Ancak Ross'un sözcüsünden Başbakan'ın sözlerine yalanlama gelmişti.