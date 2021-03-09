Harry ve Meghan’ın olay yaratan açıklamalarına ilk tepkiler geldi

Kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra ABD’ye yerleşen ve hem aileye hem de İngiliz medyasına savaş açan Prens Harry ve Meghan Markle, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Kraliyet ailesine şok suçlamalar yönelten ikili, bebeklerinin ten renginin sorgulandığını, gelirlerinin kesildiğini ve Markle’ın bir dönem intiharı bile düşündüğünü anlattı.

Çiftin bu iddialarının ardından Kraliyet ailesinden ne tepki geleceği merak konusu olmuştu. Daily Mail gazetesi, iki saatlik röportajın yayınlanmasının ardından Kraliçe Elizabeth’in acil olarak toplantı kararı aldığını yazdı. Gazetenin haberine göre Kraliçe Elizabeth, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens Charles ve üçüncü sıradaki varisi Prens William’la durum değerlendirmesi yaptı.

Harry ve Meghan’ın sözleri sonrası pek çok kişi şoka uğrarken, saraya yakın kaynaklar ‘Harry’nin ailesine karşı nükleer düğmeye bastığı’ yorumunda bulundu.

Kraliçe Elizabeth’in röportaja karşılık verme noktasında aceleci davranmadığını belirten gazete, bundan sonrası için sağlıklı bir ilişki kurabilmek adına biraz daha zaman ihtiyaç duyduklarını aktardı.

'HARRYNİN DURUMU STOCKHOLM SENDROMU'



Öte yandan Meghan Markle’ın üvey kardeşi Samantha Markle da röportajla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harry’nin Stockholm sendromu yaşadığını iddia eden Markle, “Meghan’da narsist kişilik bozukluğu görüyorum. Teşhis koymuyorum ama onun bir yardım alması gerekiyor. Harry için kötü hissediyorum. Ailesinden, arkadaşlarından ve bildiği hayattan koparıldı. Bana kaçırılan kişileri hatırlatıyor. Hayatının çok kötü olduğuna inanıp kendisini alıkoyan kişiye aşık olan kişiler gibi” dedi.

‘DİANA’YI İDOL ALDI’

Meghan Markle’ın dersine iyi çalıştığını savunan Samantha Markle, “O, Diana’yı kendine idol aldı. Diana için dersine iyi çalıştı. Onun kıyafetlerini, vücut dilini taklit etti. İlk buluşmalarında onun parfümünü kullandı. Kardeşimin Harry’nin kim olduğunu bilmediğini söylemeyin” ifadelerini kullandı.