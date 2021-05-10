Hamas'tan İsrail'e roket saldırısı başladı

Hamas, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas ayrıca Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açılmıştı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıklamıştı.

6 ROKET ATILDI

Bu gelişmelerin ardından Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Saldırı Hamas üstlendi. İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. İsrail parlamentosu (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.

"DÜŞMANA YANIT"

Roket saldırılarının sorumluluğunu üstlenen Hamas'tan 'düşmanın Kudüs'teki saldırganlığına yanıt' açıklaması geldi.

ARAP MİLLETVEKİLLERİ DE SALDIRIYA UĞRADI

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ile Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi lideri Itamar Ben Gvir, Yahudi yerleşimcilere destek vermek için Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenledi. Filistinli göstericiler ve onlara destek vermek için bölgede bulunan Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde ile milletvekili Usame Saadi, İsrailli sağcı liderlerin Şeyh Cerrah'a girişine engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine İsrail güçleri, Filistinli göstericilere ve Arap milletvekillerine saldırarak onları darbetti. İsrail güçleri ayrıca Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.

YARALI SAYISI ARTIYOR

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor. Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor.