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Çin'deki koronavirüs ekonomiyi de vurdu

Koronavirüs krizi git gide büyüyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor.

Çin'deki koronavirüs ekonomiyi de vurdu

Koronavirüs krizi git gide büyüyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 14:27
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Çin'deki koronavirüs ekonomiyi de vurdu

Ülkede bugüne kadar meydana gelen can kaybı vakalarının 125'i yeni tip koronavirüsün merkez üssü Hubey'de olurken; Hınan, Haynan, Hıbey, Heylongciang eyaletlerinde, Pekin ve Şanghay kentlerinde birer can kaybı yaşandı.

Bununla merkeze doğrudan bağlı şehirlerden Pekin'de 91, Şanghay'da 66, Tiencin'de 24, Çongçing'de 132 enfekte vaka tespit edilirken eyaletlerde ise virüsten etkilenen kişi sayısı şu şekilde gerçekleşti:

"Hubey'de 2 bin 714, Guangdong'da 188, Cıciang'da 173, Hınan'da 168, Hunan'da 143, Anhui'de 106, Şandong'da 95, Sıçuan'da 90, Fucien'de 73, Ciangsu'da 99, Şaanşi'de 56, Yünnan'da 51, Haynan'da 43, Hıbey'de 48, Heylongciang'da 37, Liaoning'de 36, Şanşi'de 27, Gansu'da 24, Guicou'da 9, Cilin'de 9, Çinghay'da 6."

Özerk bölgelerden Sincan Uygur'da 13, Ningşia Hui'de 12, İç Moğolistan'da 16, Guangşi Cuang'da 58 kişi virüsten etkilendi. Bunun yanı sıra Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7 kişide virüs tespit edildi.

HONDA VE TOYOTA ÜRETİME ARA VERDİ

Dünyaca ünlü otomobil üreticilerinden Honda ve Toyota, Çin'deki koronavirüs salgını gerekçesiyle ülkedeki üretimlerine 9 Şubat'a kadar ara verdiklerini duyurdu.

Honda Motor, Çin'de bulunan iki motorsiklet fabrikasında koronavirüs salgınının önüne geçilmesi çabalarına destek amacıyla 9 Şubat'a kadar üretimi durdurdu.

Benzer bir açıklama da Toyota'dan geldi. Japon otomotiv devi Çin'deki üretimlerine 9 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu. 

Honda, Tianjin ve Taicang kentlerinde bulunan bu iki fabrikada üretimi durdurmasının yarı sıra Shanghay'da motosiklet genel merkezi de Çin Yeni Yılı tatilini 10 Şubat'a kadar uzattı.

Honda Motor'un Vuhan'da bulunan 3 otomobil fabrikasında üretimin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Tesislerin Çin Yeni Yılı tatili sonrası 3 Şubat'ta yeniden faaliyete  geçmeleri planlanıyordu.

Dünya gazetesinin haberine göre, Honda ve Toyota'nın yanı sıra General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot'nun sahibi PSA Group da Çin'de üretimlerine korona virüs nedeniyle ara vermişti.

Starbucks, Çin'deki şubelerinin yarısını kapattı

Dünyanın önde gelen içecek tekellerinden Starbucks, yeni koronavirüs salgını nedeniyle Çin’deki şubelerinin yarısını kapattığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Starbucks’ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin’de 4300 kahve dükkanı bulunuyor.

Şirketin Çin’de yaptığı satışlar Starbucks’ın global cirosunun yüzde 10’unu oluşturuyor.

Son Güncelleme: 29.01.2020 14:42
Anahtar Kelimeler:
ölü SayısıVuhanÇinKoronavirüs
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