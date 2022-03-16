Çavuşoğlu ve Lavrov'dan çok önemli açıklamalar!

Bakanların açıklamalarından satır başları şöyle;

Sergey Lavrov "Siyasi diyaloğumuz ve Putin ve Erdoğan arasındaki diyalog bizim için çok önemli. Türkiye'deki 9. İşbirliği Konseyinin detaylarını konuştuk bugün. Türk-Rus ilişkileri genel anlamda bölgede istikrarın teşkil edilmesi açısından büyük önem taşıyor." diyerek başladığı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Ticari ve ekonomik alanda çok olumlu göstergeler ve rakamları yakalayabildik. 2020 senesinde ticaret hacmimiz yüzde 57 oranında arttı 33 milyar dolara ulaştı. Daha çok potansiyel olduğuna inanıyorum."

"Korona salgını ile mücadelemiz başarı ile sürdürüyoruz. Ukrayna çevresindeki durumu detaylıca ele aldık. Harekâtımız Ukrayna'nın silahsızlandırılması üzerine. Ülkedeki herkes barış içinde yaşasın istiyoruz."

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

"Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz. Biz ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyuyoruz. İleride de ikili temaslarımızı artırmak niyetindeyiz."

"Zelenski Putin görüşmesi olacak mı?" sorusuna Lavrov şu şekilde cevap verdi:

"Biz bugün bunu görüşmedik açıkçası. Cumhurbaşkanımız defalarca kez böyle bir görüşmenin yapılmasına engel olmadığını belirtti. Ancak bu görüşmek için görüşmek olamamalı. Bir takım mutabakatlar sağlanmalı. Şimdi online görüşmeler devam ediyor.

"GÖRÜŞMÜŞ OLMAK İÇİN GÖRÜŞMEYİZ"

Ukrayna hükümeti sadece görüşmek olmuş olmak için görüşüyor. Şimdiye kadar Minsk anlaşmalarını hep reddettiler. 2019 senesinin Aralık ayında Paris'te bir toplantı oldu, vaatlerimizi yerine getireceğiz dediler ama olmadı. Biz buradan dersimizi aldık. Somut görüşmeler yapmayı tercih ediyoruz."

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

"Biz Rusya ve Ukrayna taraflarının tekrar görüşmesini bugün konuşmadık ancak Antalya'da bunun faydalı olacağını söylemiştik. Ukrayna tarafı daha sonra yeni bir girişimde bulunmadı ama bulunursa biz katılırız. Sayın Putin ve Erdoğan görüşmesi hakkında 9. işbirliği konseyi hazırlıkları devam ediyor."

"LAVROV: RUSYA TAHLİYELERE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYOR"

"Rusya başından beri yardımcı olmaya çalışıyor ancak her şey bizime elimizde değil. Tahliye koridorların nasıl işleyeceğine dair tekliflerde bulunduk. Ukrayna kendi koridorlarını öneriyor. Halk kendi seçimini yapmakta özgür , istedikleri güzergahı kullanabilirler.

7 Mart'tan bu yana her türlü çıkış engelleniyor. Askerlerimiz koridor açıyor, Ukrayna çıkışlarına izin vermiyor. Mariupol Neonazilerin elinde ne yazık ki artık biz de yerli halkın canlı kalkan olarak kullanılmasından bıktık. Bu konuları görüşmeye devam edeceğiz."

BATI'YA ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ: "BUNU BÖYLE BIRAKMAYIZ, KARŞILIĞINI VERİRİZ"

"Batı, gerçekten arsız bir tutum sergiliyor. Önyargılı davranıp birçok şeyi görmezden geliyorlar. Ukrayna uluslarası hukuku ihlal ediyor. Batı Ukrayna'nın yaydığı bütün yalan haberleri anında yayınlıyor. Donestk'te yapılan katliamları görmezden geliyorlar. Ukrayna 8 yıldır anlaşmaları ihlal ediyor ve Batı bunu görmezden geliyor.

"DONESTK'E TEPKİ VERMEDİLER"

"Donestk'in merkezindeki füze saldırısında 20 kişi öldürüldü. Batı'dan hiçbir tepki gelmedi. Tam aksine Rus askerlerinin bunu yaptığını söylüyorlar. Biz Batı medyasına ikili standartların kabul edilemez olduğunu söyledik. Avrupalı liderlerle bir görüşmemiz oldu. Donestk'i anlattık, olay hakkında bilgi verdik. kendileri bize 'sizin versiyonunuz not aldık' dediler. Demek ki Kiev rejiminin yaptığı katliamları aklamaya çalışıyorlar. Biz bunu böyle bırakmayız karşılığını veririz."

ÇAVUŞOĞLU: "ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Lavrov'un ardından söz alan Bakan Çavuşoğlu söze "Daveti ve yaptığımız görüşmeler için sayın Lavrov'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün Antalya'dan sonra tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum. Ukrayna'daki krizin başından beri net bir tutum takındık. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Başından beri hem insani hem kalıcı ateşkes için çaba sarf ediyoruz." diyerek başladı.

Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

ANKARA'NIN YAKLAŞIMI PRAGMATİK

"Ankara paragmatik bir yaklaşım izliyor. Son derece dengeli bir yaklaşım var. Ankara yaptırımlara karışmadı. Diplomatlarımız ve askerlerimiz ortak çabalarla Libya ve Suriye'de çatışmasızlığı sürdürmek için çaba veriyor. BMGK'nın ilgili kararları kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıradaki Astana Zirvesi'nin Tahran'da yapılması teklif ediliyor."

"Ukrayna'da akan kan ve gözyaşının artık durması lazım. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. liderlerimiz arasında saygıya dayalı güçlü bir diyalog var. Bu diyalog sadece bizim için değil bölge içinde faydalı olduğuna inanıyoruz. Rusya'nın güven duyduğu bir ülke olarak görüşlerimizi açıklıkla ortaya koyuyoruz. Biz komşuyuz, dostuz ve doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız."

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

"Türkiye olarak ciddi bir tahliye operasyonu gerçekleştirdik. 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Bu süreçte verdiği destek için Rusya'ya teşekkür ediyoruz. Şu an önceliğimiz vatandaşlarımız ve diğer sivillerin Mariupol'dan çıkarılması. Bu konuda Lavrov'un çabaları takdire şayandır. Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var. İnsani yardımların ayrım yapılmadan buradaki insanlara ulaştırılması gerek."

15 BİN TÜRK VATANDAŞI GELDİ

15 bin vatandaşımız ülkemize geldi. Mariupol'de çatışmalar sürüyor. Tahliyeler çok riskli şu an. Her iki tarafla da görüşüyoruz. Bize göre Ukrayna'nın sınır bütünlüğüne saygı duyan bir ülke olarak insanlar bir ateşkes sonrası ne tarafa gitmek istiyorsa buna izin verilmeli.

Bu insani bir durum. Sahada bir anlaşmazlık var. her iki tarafın söyledikleri farklı . Sayın Lavrov beni gece yarısı bile aradı. Yardımcı olmak istiyor ancak bu sadece bizim vatandaşlarımızı değil bölgedeki tüm sivilleri ilgilendiriyor. Umarız bu konuda bir çözüme ulaşırız."

"PUTİN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILABİLİR"

"Bölgedeki şartlara rağmen diplomasiye olan inancımızı asla kaybetmedik. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz. Her iki tarafla da görüşen bir ülke olarak elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Her yapılan görüşme karşılıklı pozisyonların anlaşılması için faydalıdır. Coğrafyamızda istikrasızlık oluşturan bir çok sorun var. Etkileri bölgesel ölçeğin ötesine geçen çok önemli bir durum var şu anda. Liderimiz sayın Putin ve Zelenksi ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde Putin ile bir görüşme daha söz konusu olabilir. Ben de meslektaşlarımla sürekli iletişim halindeyim."

"Amacımız bu yaşananlardan ders alınıp bölgenin barışı için hep beraber tekrardan çalışmak. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı çabalarımızı gerçekleştiremezdik."

BÖLGESEL BARIŞ VURGUSU

Bugün bölgedeki ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. Libya ve Güney Kafkasya'yı konuştuk. Ermenistan ile başlattığımız bir süreç var. Rusya'nın da kolaylaştırıcı olduğu görüşmeler sürüyor. Bu diyaloğu sürdüreceğiz. Rusya ve Azerbaycan'ın bu süreci desteklediğini biliyoruz. Önce ateşkesi sağlayalım sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"ÇAVUŞOĞLU: PUTİN - ZELENSKİ GÖRÜŞMESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTERİZ"

"Burada müzakere edilen konular var. Yakınlaşmalar var. Mutabakat sağlandığında liderler tarafından verilmesi gereken kararlar var. Bu aşamaya gelindiğinde biz böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Ukraynalılara da söyledik. Önemli olan toplantının yeri değil sonuç odaklı müzakerelerin başlaması. Kendilerini Belarus'a gitmeleri için ikna etmeye çalıştık."

"İHTİYAÇ KALMAMASINI UMUYORUM"

"Umarım bizim düzeyimizde bir toplantıya daha ihtiyaç kalmaz. Biz ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduk ama buna ihtiyaç kalamadan umarız 2 lider bir araya gelir. Kalıcı bir ateşkes için bir araya gelirler. Biz bu yöndeki çabalarımızı sürdüreceğiz. Buradan Ukrayna'ya gidip Kuleba ile de görüşeceğim.9. iş konseyi hazırlıkları Lavrov'un dediği gibi yapılıyor. Sayın Putin ve Lavrov'u ülkemizde ağırlamak isteriz."

GÖRÜŞME ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bakanlar ikili görüşme öncesi yaptıkları kısa açıklamada dikkat çeken açıklamalarda bulundular. İlk sözü alan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin krizdeki pozisyonuna dikkat çekerek, "Ukrayna ile görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Türkiye başından beri dengeli ve objektif bir tutum sergiledi. Bu dengeli tutum bizim açımızdan çok önemli. Ankara'nın Montrö sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini önemsiyoruz. Bugün Ukrayna dışında diğer konular hakkında da görüş alışverişimiz olacak. İkili gündemimiz çok yoğun. Türkiye'deki 9. İşbirliği Konseyi'nin gündemini ve tarihlerini görüşeceğiz." dedi.

ÇAVUŞOĞLU: MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Davetiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Birçok sınamalarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Sınama ve zorlukların olduğu bir dönemde diplomasi daya büyük bir önem arz ediyor. Antalya'daki zirveye katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Bugün görüşmelerde öncelikle Ukrayna krizi konusundaki düşüncelerimizi dile getireceğiz. Türkiye başından beri net bir tutum sergiledi. Net, dengeli hak ve hukuktan yana tavrını değiştirmedi. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak arabulucu ve kolaylaştırıcı rolümüzü sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Montrö sözleşmesini tam olarak uygulayacağımızı açıkladık. 4 tane Rus gemisinin geçişi ile ilgili aldığınız kararı memnuniyetle karşıladık."

"Bugüne kadar ikili ilişkilerin yanı sıra birçok zor dosyada Rusya ile beraber çalıştık. Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bugün bir masanın çevresindeyiz. Bu güvenden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş."

GÖRÜŞME SONRASI BASIN TOPLANTISI



Bakanlar yaptıkları açıklamalar sonrası ikili görüşmeye geçtiler. Görüşme sonrası Çavuşoğlu ve Lavrov'un kameralar karşısına geçti ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. (Hürriyet)