Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Bulgaristan’da corona virüsü (Covid-19) salgını gölgesinde düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, oyların yüzde 25’ini alması öngörülen Başbakan Boyko Borisov’un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) kazandı.
Bulgaristan’da corona virüsü (Covid-19) salgını gölgesinde halk bugün genel seçimler için sandık başına gitmişti. Toplam 30 siyasi parti ve koalisyonun katıldığı seçimlerde, milletvekili adayları meclisteki 240 sandalye için yarıştı. Kayıtlı 6 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu ülkede, oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlamış, 20.00'da oy verme işlemi sona ermişti.
Kamuoyu yoklama şirketi Gallup-International'ın sandık çıkış anketine göre, oyların yüzde 25'ini alması öngörülen Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) kazandı.
Ankete göre, Demokratik Güçler Birliği (SDS) ile ittifakta olan GERB partisini oyların yüzde 17,1'ini alan Böyle Bir Halk Var Partisi takip ediyor. Anketlerde, Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 16,7 oy oranıyla üçüncü siyasi güç konumuna gerilerken, Demokratik Bulgaristan Partisi oyların yüzde 10,5'ini alarak dördüncü sırada yer aldı.
Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler hareketi Partisi (HÖH) oyların yüzde 10,2'sini aldığı ve önceki seçimlere göre oy oranının düştüğü görüldü.
Sandık çıkış anketinin sonuçlarına göre ise, ilk beş partinin GERB-SDS 67, Böyle Bir Halk Var 46, BSP 45, Demokratik Bulgaristan 28 ve HÖH'ün 27 milletvekiline sahip olması bekleniyor.
Siyasi gözlemciler, koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, olası koalisyon hükümetinin istikrarlı olamayacağını savunuyor.
Bulgaristan’da Seçilen Milletvekilleri Bölgelere Göre
Seçim bölgesi – BLAGOEVGRAD (11 Milletvekili)
GERB-DGB
Rosen D.Jelyazkov
Ivaylo A. Zlatanov
Georgı Z. DİNEV
BSP
Georgi G. MİHAYLOV
Emil S. KOLEVİÇİN
İlko S. STOYANOV
Georgi Z. POPOV
DPS-HÖH
Yordan K. TSONEV
Elhan M. KILKOV
DB “Demokratik Bulgaristan”
İvan Y. DİMİTROV
VMRO
Stoyan R. BOJİNOV
2-Seçim Bölgesi – Burgaz (14 Milletvekili)
GERB – DGB
Lüben L. DİLOV
İvelina V. Nikolova
Denitsa P. NİKOLOVA
Dimitır B. PETROV
BSP
Petır G. KINEV
Yuliya T. YORGOVA
VAR BÖYLE BİR DEVLET
İvaylo V. VILÇEV
Dimitır S. GIRDEV
Aleksandır S. MARKOV
DPS – HÖH
Sevim İ. ALİ
Eşref K. EŞREF
DB “Demokratik Bulgaristan”
Dimitır G. NAYDENOV
İMB Diril Bulgaristan!”
Jivko İ. TABAKOV
VMRO
3 – Seçim Bölgesi – VARNA (15 Milletvekili)
GERB – DGB
Kostadin G. ANGELOV
Stratsimir İ. PAVLOV
Tanya T. PETROVA
Krasen K. KRALEV
Pavel A. HRİSTOV
BSP
Borislav G. GUTSANOV
Filço K. FİLEV
Pavel E. RALİÇKO
VAR BÖYLE BİR HALK
Lübomir A. KARİMANSKİ
Boyko P. KAFEDJİEV
İvaylo K. KOJUHAROV
DPS – HÖH
Erdjan S. ABATİN
DB “Demokratik Bulgaristan”
Stoyan A. MİHALEV
İMB Diril Bulgaristan!”
Tatyana D. TOTEVA
VMRO
İvan D. İVANOV
4- Seçim Bölgesi Veliko Tırnovo (8 Milletvekili)
GERB DGB
Lübomira S. POPOVA
Dimitır S. NİKOLOV
BSP
Yavor R. BOJANKOV
Vesela N. LEÇEVA
VAR BÖYLE BİR HALK
Andrey İ. ÇORBANOV
DPS – HÖH
Mestan O. MESTANOV
DB “Demokratik Bulgaristan”
Kaloyan M. YANKOV
İMB Diril Bulgaristan!”
Yulian H. VOYNOV
5- Seçim Bölgesi VİDİN (4 Milletvekili)
GERB – DGB
Rositsa L. KİRİLOVA
BSP
Filip S. POPOV
VAR BÖYLE BİR HALK
İvo G. ATANASOV
DB “Demokratik Bulgaristan”
Lüben İ. İVANOV
6- Seçim Bölgesi – VRATSA (6 Milletvekili)
GERB – DGB
Petya TS. AVRAMOVA
Krasen G. KRISTEV
BSP
Atanas M. POPDİMİTROV
VAR BÖYLE BİR HALK
Georgi S. GEORGİEV
DB “Demokratik Bulgaristan”
Vladislava T. LAKOVA
DPS
Tsvetan İ. ENÇEV
7- Seçim Bölgesi GABROVO (4 Milletvekili)
GERB
Tomislav P. DONÇEV
BSP
Krum G. DONÇEV
VAR BÖYLE BİR HALK
Lübomir A. KARİMANSKİ
DPS
Melekber Ş. VELEVA
8- Seçim Bölgesi – DOBRİÇ (6 Milletvekili)
GERB
Denitsa E. Saçeva
BSP
Maya Y. DİMİTROVA
YOK BÖYLE BİR HALK
Dilyan G. GOSPODİNOV
DPS
Hasan A. ADEMOV
DB “Demokratik Bulgaristan”
Albena S. VIRBANOVA
VMRO
Yordan İ. YORDANOV
9- Seçim Bölgesi – Kırcaali (5 Milletvekili)
GERB
Tsveta V. KARAYANÇEVA
DPS
Mustafa S. KARADAYI
Hasan A. İSMAİL
Resmi M. MURAD
Mukaddes Y. NALBANT
10- Seçim Bölgesi – Köstendil (4 Milletvekili)
GERB
Hristo B. TERZİYSKİ
BSP
Rumen N. GEORGİEV
VAR BÖYLE BİR HALK
Viktoriya D. VASİLEVA
DPS
Stoyan G. STOYANOV
11- Seçim Bölgesi – LOVEÇ (5 Milletvekili)
GERB
Nikolay N. NANKOV
Mladen N. MARİNOV
BSP
İrena T. ANASTASOVA
VAR BÖYLE BİR HALK
Stanislav S. BALABANOV
DPS
Ruşen M. RİZA
12- Seçim Bölgesi – Montana (5 Milletvekili)
GERB
İrena M. DİMOVA
BSP
Atanas P. KOSTADİNOV
VAR BÖYLE BİR HALK
Plamen N. ABROVSKİ
DPS
Dimitır İ. AVRAMOV
DB “Demokratik Bulgaristan”
Mihail V. İVANOV
13- Seçim Bölgesi – Pazardjik (9 Milletvekili)
GERB
Ekaterina S. Zaharieva
Nayden T. ŞOPOV
Valeri S. VILKOV
BSP
Plamen İ. MİLEV
Petya N. TSANKOVA
VAR BÖYLE BİR HALK
Stanislav S. BALABANOV
Svetoslav G. GEORGİEV
DPS
İskra D.KOPAROVA
DB “Demokratik Bulgaristan”
Lübomir V. LEVİÇAROV
14- Seçim Bölgesi – Pernik (4 Milletvekili)
GERB
Lübomir V. LEVİÇAROV
BSP
Stoyan M. MİRÇEV
VAR BÖYLE BİR HALK
Galya M. BIDARSKA
DB “Demokratik Bulgaristan”
Zornitsa V. STRATİEVA
15-Seçim Bölgesi – Pleven (9 Milletvekili)
GERB
Grigor A. GORÇEV
Miroslav N. PETROV
BSP
Rumen V. GEÇEV
Stefan İ. BURDJEV
VAR BÖYLE BİR HALK
Radostin P. VASİLEV
Aleksandır A. ALEKSANDROV
DPS
Velislava İ. KRISTEVA
DB “Demokratik Bulgaristan”
Nayden M. ZELENOGORSKİ
VMRO
Krasimir D. KARAKAÇANOV
16- Seçim Bölgesi – Plovdiv (11 Milletvekili)
GERB
Boyko BORİSOV
İvan B. TOTEV
Vejdi L. RAŞİDOV
Radomir P. ÇOLAKOV
BSP
İvo A. HRİSTOV
İvan B. PETKOV
VAR BÖYLE BİR HALK
Toşko Y. HADJİTODOROV
Antoaneta A. STEFANOVA
DB “Demokratik Bulgaristan”
Manol K. PEYKOV
İMB Diril Bulgaristan!”
Nikolay D. HADJİGENOV
VMRO
Aleksandır M. SİDİ
17- Seçim Bölgesi – Plovdiv Bölge (11 Milletvekili)
GERB
Dani S. KANAZİREVA
Danka E. LÜRTOVA
Yordan S. KRISTANOV
BSP
Manol T. GENOV
Veska M. NENÇEVA
VAR BÖYLE BİR HALK
Taner K. TÜRKOĞLU
Lıçezar İ. BAKIRDJİEV
DPS
Ramadan B. ATALAY
DB “Demokratik Bulgaristan”
Velizar M. ŞALAMANOV
İMB Diril Bulgaristan!”
Rumen M. YONÇEV
VMRO
Vladimir İ. KISYOV
18- Seçim Bölgesi – Razgrad (4 Milletvekili)
GERB
Desislava V. ATANASOVA
DPS
Ahmet R. AHMEDOV
İhsan H. HAKKI
İMB Diril Bulgaristan!”
Simeon P. İZVOROV
19- Seçim Bölgesi Ruse (8 Milletvekili)
GERB
Krasen K. KRALEV
Plamen D. NUNEV
Alise K. MURTEZOVA
BSP
Krum ZARKOV
VAR BÖYLE BİR HALK
Svetlin K. STOYANOV
DPS
Bürhan İ. ABAZOV
DB “Demokratik Bulgaristan”
Mitko H. KUNÇEV
VMRO
İskren V. VESELİNOV
20- Seçim Bölgesi – Silistra (4 Milletvekili)
GERB
Todor S. TODOROV
BSP
Vyara E. YORDANOVA
VAR BÖYLE BİR HALK
Dragomir S. PETROV
DPS
Cevdet İ. ÇAKIROV
21- Seçim Bölgesi Sliven (6 Milletvekili)
GERB
Desislava J. TANEVA
Mariya Şt. BELOVA
BSP
Atanas Z. ZAFİROV
VAR BÖYLE BİR HALK
Vladimir St. RUSEV
DPS
Hatidje M. GEORGİEVA
VMRO
Hristo İ. DİMİTROV
22- Seçim Bölgesi – Smolyan (4 Milletvekili)
GERB
Daniela A. D. PRODANOVA
BSP
Aleksandır T. SİMOV
VAR BÖYLE BİR HALK
Aleksandır N. VILÇEV
DPS
Hayri R. SADIKOV
23- Seçim Bölgesi – Sofya (16 Milletvekili)
GERB
Румен Димитров Христов
Александър Руменов Ненков
Димитър Борисов Главчев
Милена Цветанова Дамянова
Александър Койчев Иванов
BSP
Христо Танчев Проданов
Благовест Кирилов Кирилов
Емил Ценов Георгиев
“Има такъв народ”
Андрей Иванов Чорбанов
Ива Митева Йорданова-Рупчева
“Демократична България”
Атанас Петров Атанасов
Антоанета Димитрова Цонева
Петър Ясенов Маринов
Надежда Георгиева Йорданова
“Изправи се! Мутри вън”
Мая Божидарова Манолова
24- Seçim Bölgesi – Sofya (12 Milletvekili)
GERB
Росен Димитров Желязков
Тома Любомиров Биков
Евгения Бисерова Алексиева
Георг Даниелов Георгиев
BSP
Георги Страхилов Свиленски
Димитър Иванов Данчев
“Има такъв народ”
Мика Михайлова Зайкова
Николай Стефанов Радулов
“Демократична България”
Владислав Панчев Панев
Цецка Георгиева Бачкова
Ивайло Николаев Мирчев
“Изправи се! Мутри вън”
Арман Агоп Бабикян
25- Seçim Bölgesi – Sofya (14 Milletvekili)
GERB
Даниел Павлов Митов
Анна Василева Александрова
Лъчезар Богомилов Иванов
Христо Георгиев Гаджев
BSP
Корнелия Петрова Нинова
Иван Йорданов Димитров-Гранитски
Антон Константинов Кутев
“Има такъв народ”
Филип Маринов Станев
Пламен Иванов Данаилов
Пламен Николаев Николов
“Демократична България”
Христо Любомиров Иванов
Борислав Димитров Сандов
“Изправи се! Мутри вън!”
Николай Димитров Хаджигенов
ВМРО
Кузман Илиев Илиев
26- Seçim Bölgesi – Sofya bölge (8 Milletvekili)
GERB
Младен Найденов Маринов
Николина Панайотова Ангелкова
Васил Цветков Цветков
“БСП за България”
Иван Ивайлов Ченчев
Игнат Гюров Гюров
“Има такъв народ”
Виктория Димитрова Василева
Георги Станчев Георгиев
“Демократична България”
Александър Димитров Симидчиев
27- Seçim Bölgesi – Stara Zagora (11 Milletvekili)
GERB
Krasimir G. VILÇEV
Manoil M. MANEV
İliana P. JEKOVA
BSP
Georgi Y. GÖKOV
Dragomir V. STOYNEV
VAR BÖYLE BİR HALK
Stanislav T. TRİFONOV
Tihomir G. TENEV
DPS
Halil R. LETİFOV
DB “Demokratik Bulgaristan”
Atanas V. SLAVOV
İMB Diril Bulgaristan!”
Svetoslav B. KOLEV
VMRO
Anton D. ANDONOV
28- Seçim Bölgesi – Tırgovişte (4 Milletvekili)
GERB
Temenujka P. PETKOVA
DPS
Ceyhan H. İBRYAMOV
İmren İ. MEHMEDOVA
DB “Demokratik Bulgaristan”
İlina S. MUTAFÇİEVA
29- Seçim Bölgesi – Haskovo (8 Milletvekili)
GERB
Delyan A. DOBREV
Georgi T. STANKOV
BSP
Velizar P. ENÇEV
Mihail Hr. LİSKOV
VAR BÖYLE BİR HALK
Silvi K. PETROV
DPS
Sezgin Y. MEHMED
DB “Demokratik Bulgaristan”
Katya M. PANEVA
İMB Diril Bulgaristan!”
Minko V. ANGELOV
30- Seçim Bölgesi – ŞUMEN (6 Milletvekili)
GERB
Krasimir G. VILÇEV
BSP
İvan V. İVANOV
VAR BÖYLE BİR HALK
Yordan S. STOYANOV
DPS
Aysel İ. RUFAD
Hamid B. HAMİD
İMB Diril Bulgaristan!”
İvan S. KAPRALOV
31- Seçim Bölgesi – Yambol (4 Milletvekili)
GERB
Dimitır R. RUNKOV
BSP
Kristian İ. VİGENİN
VAR BÖYLE BİR HALK
İvaylo V. VILÇEV
VMRO
Mariya Y. TSVETKOVA