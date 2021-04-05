Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!

Bulgaristan’da corona virüsü (Covid-19) salgını gölgesinde halk bugün genel seçimler için sandık başına gitmişti. Toplam 30 siyasi parti ve koalisyonun katıldığı seçimlerde, milletvekili adayları meclisteki 240 sandalye için yarıştı. Kayıtlı 6 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu ülkede, oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlamış, 20.00'da oy verme işlemi sona ermişti.

Kamuoyu yoklama şirketi Gallup-International'ın sandık çıkış anketine göre, oyların yüzde 25'ini alması öngörülen Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) kazandı.

Ankete göre, Demokratik Güçler Birliği (SDS) ile ittifakta olan GERB partisini oyların yüzde 17,1'ini alan Böyle Bir Halk Var Partisi takip ediyor. Anketlerde, Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 16,7 oy oranıyla üçüncü siyasi güç konumuna gerilerken, Demokratik Bulgaristan Partisi oyların yüzde 10,5'ini alarak dördüncü sırada yer aldı.

Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler hareketi Partisi (HÖH) oyların yüzde 10,2'sini aldığı ve önceki seçimlere göre oy oranının düştüğü görüldü.

Sandık çıkış anketinin sonuçlarına göre ise, ilk beş partinin GERB-SDS 67, Böyle Bir Halk Var 46, BSP 45, Demokratik Bulgaristan 28 ve HÖH'ün 27 milletvekiline sahip olması bekleniyor.

Siyasi gözlemciler, koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, olası koalisyon hükümetinin istikrarlı olamayacağını savunuyor.

Bulgaristan’da Seçilen Milletvekilleri Bölgelere Göre

Seçim bölgesi – BLAGOEVGRAD (11 Milletvekili)

GERB-DGB

Rosen D.Jelyazkov

Ivaylo A. Zlatanov

Georgı Z. DİNEV

BSP

Georgi G. MİHAYLOV

Emil S. KOLEVİÇİN

İlko S. STOYANOV

Georgi Z. POPOV

DPS-HÖH

Yordan K. TSONEV

Elhan M. KILKOV

DB “Demokratik Bulgaristan”

İvan Y. DİMİTROV

VMRO

Stoyan R. BOJİNOV

2-Seçim Bölgesi – Burgaz (14 Milletvekili)

GERB – DGB

Lüben L. DİLOV

İvelina V. Nikolova

Denitsa P. NİKOLOVA

Dimitır B. PETROV

BSP

Petır G. KINEV

Yuliya T. YORGOVA

VAR BÖYLE BİR DEVLET

İvaylo V. VILÇEV

Dimitır S. GIRDEV

Aleksandır S. MARKOV

DPS – HÖH

Sevim İ. ALİ

Eşref K. EŞREF

DB “Demokratik Bulgaristan”

Dimitır G. NAYDENOV

İMB Diril Bulgaristan!”

Jivko İ. TABAKOV

VMRO

3 – Seçim Bölgesi – VARNA (15 Milletvekili)

GERB – DGB

Kostadin G. ANGELOV

Stratsimir İ. PAVLOV

Tanya T. PETROVA

Krasen K. KRALEV

Pavel A. HRİSTOV

BSP

Borislav G. GUTSANOV

Filço K. FİLEV

Pavel E. RALİÇKO

VAR BÖYLE BİR HALK

Lübomir A. KARİMANSKİ

Boyko P. KAFEDJİEV

İvaylo K. KOJUHAROV

DPS – HÖH

Erdjan S. ABATİN

DB “Demokratik Bulgaristan”

Stoyan A. MİHALEV

İMB Diril Bulgaristan!”

Tatyana D. TOTEVA

VMRO

İvan D. İVANOV

4- Seçim Bölgesi Veliko Tırnovo (8 Milletvekili)

GERB DGB

Lübomira S. POPOVA

Dimitır S. NİKOLOV

BSP

Yavor R. BOJANKOV

Vesela N. LEÇEVA

VAR BÖYLE BİR HALK

Andrey İ. ÇORBANOV

DPS – HÖH

Mestan O. MESTANOV

DB “Demokratik Bulgaristan”

Kaloyan M. YANKOV

İMB Diril Bulgaristan!”

Yulian H. VOYNOV

5- Seçim Bölgesi VİDİN (4 Milletvekili)

GERB – DGB

Rositsa L. KİRİLOVA

BSP

Filip S. POPOV

VAR BÖYLE BİR HALK

İvo G. ATANASOV

DB “Demokratik Bulgaristan”

Lüben İ. İVANOV

6- Seçim Bölgesi – VRATSA (6 Milletvekili)

GERB – DGB

Petya TS. AVRAMOVA

Krasen G. KRISTEV

BSP

Atanas M. POPDİMİTROV

VAR BÖYLE BİR HALK

Georgi S. GEORGİEV

DB “Demokratik Bulgaristan”

Vladislava T. LAKOVA

DPS

Tsvetan İ. ENÇEV

7- Seçim Bölgesi GABROVO (4 Milletvekili)

GERB

Tomislav P. DONÇEV

BSP

Krum G. DONÇEV

VAR BÖYLE BİR HALK

Lübomir A. KARİMANSKİ

DPS

Melekber Ş. VELEVA

8- Seçim Bölgesi – DOBRİÇ (6 Milletvekili)

GERB

Denitsa E. Saçeva

BSP

Maya Y. DİMİTROVA

YOK BÖYLE BİR HALK

Dilyan G. GOSPODİNOV

DPS

Hasan A. ADEMOV

DB “Demokratik Bulgaristan”

Albena S. VIRBANOVA

VMRO

Yordan İ. YORDANOV

9- Seçim Bölgesi – Kırcaali (5 Milletvekili)

GERB

Tsveta V. KARAYANÇEVA

DPS

Mustafa S. KARADAYI

Hasan A. İSMAİL

Resmi M. MURAD

Mukaddes Y. NALBANT

10- Seçim Bölgesi – Köstendil (4 Milletvekili)

GERB

Hristo B. TERZİYSKİ

BSP

Rumen N. GEORGİEV

VAR BÖYLE BİR HALK

Viktoriya D. VASİLEVA

DPS

Stoyan G. STOYANOV

11- Seçim Bölgesi – LOVEÇ (5 Milletvekili)

GERB

Nikolay N. NANKOV

Mladen N. MARİNOV

BSP

İrena T. ANASTASOVA

VAR BÖYLE BİR HALK

Stanislav S. BALABANOV

DPS

Ruşen M. RİZA

12- Seçim Bölgesi – Montana (5 Milletvekili)

GERB

İrena M. DİMOVA

BSP

Atanas P. KOSTADİNOV

VAR BÖYLE BİR HALK

Plamen N. ABROVSKİ

DPS

Dimitır İ. AVRAMOV

DB “Demokratik Bulgaristan”

Mihail V. İVANOV

13- Seçim Bölgesi – Pazardjik (9 Milletvekili)

GERB

Ekaterina S. Zaharieva

Nayden T. ŞOPOV

Valeri S. VILKOV

BSP

Plamen İ. MİLEV

Petya N. TSANKOVA

VAR BÖYLE BİR HALK

Stanislav S. BALABANOV

Svetoslav G. GEORGİEV

DPS

İskra D.KOPAROVA

DB “Demokratik Bulgaristan”

Lübomir V. LEVİÇAROV

14- Seçim Bölgesi – Pernik (4 Milletvekili)

GERB

Lübomir V. LEVİÇAROV

BSP

Stoyan M. MİRÇEV

VAR BÖYLE BİR HALK

Galya M. BIDARSKA

DB “Demokratik Bulgaristan”

Zornitsa V. STRATİEVA

15-Seçim Bölgesi – Pleven (9 Milletvekili)

GERB

Grigor A. GORÇEV

Miroslav N. PETROV

BSP

Rumen V. GEÇEV

Stefan İ. BURDJEV

VAR BÖYLE BİR HALK

Radostin P. VASİLEV

Aleksandır A. ALEKSANDROV

DPS

Velislava İ. KRISTEVA

DB “Demokratik Bulgaristan”

Nayden M. ZELENOGORSKİ

VMRO

Krasimir D. KARAKAÇANOV

16- Seçim Bölgesi – Plovdiv (11 Milletvekili)

GERB

Boyko BORİSOV

İvan B. TOTEV

Vejdi L. RAŞİDOV

Radomir P. ÇOLAKOV

BSP

İvo A. HRİSTOV

İvan B. PETKOV

VAR BÖYLE BİR HALK

Toşko Y. HADJİTODOROV

Antoaneta A. STEFANOVA

DB “Demokratik Bulgaristan”

Manol K. PEYKOV

İMB Diril Bulgaristan!”

Nikolay D. HADJİGENOV

VMRO

Aleksandır M. SİDİ

17- Seçim Bölgesi – Plovdiv Bölge (11 Milletvekili)

GERB

Dani S. KANAZİREVA

Danka E. LÜRTOVA

Yordan S. KRISTANOV

BSP

Manol T. GENOV

Veska M. NENÇEVA

VAR BÖYLE BİR HALK

Taner K. TÜRKOĞLU

Lıçezar İ. BAKIRDJİEV

DPS

Ramadan B. ATALAY

DB “Demokratik Bulgaristan”

Velizar M. ŞALAMANOV

İMB Diril Bulgaristan!”

Rumen M. YONÇEV

VMRO

Vladimir İ. KISYOV

18- Seçim Bölgesi – Razgrad (4 Milletvekili)

GERB

Desislava V. ATANASOVA

DPS

Ahmet R. AHMEDOV

İhsan H. HAKKI

İMB Diril Bulgaristan!”

Simeon P. İZVOROV

19- Seçim Bölgesi Ruse (8 Milletvekili)

GERB

Krasen K. KRALEV

Plamen D. NUNEV

Alise K. MURTEZOVA

BSP

Krum ZARKOV

VAR BÖYLE BİR HALK

Svetlin K. STOYANOV

DPS

Bürhan İ. ABAZOV

DB “Demokratik Bulgaristan”

Mitko H. KUNÇEV

VMRO

İskren V. VESELİNOV

20- Seçim Bölgesi – Silistra (4 Milletvekili)

GERB

Todor S. TODOROV

BSP

Vyara E. YORDANOVA

VAR BÖYLE BİR HALK

Dragomir S. PETROV

DPS

Cevdet İ. ÇAKIROV

21- Seçim Bölgesi Sliven (6 Milletvekili)

GERB

Desislava J. TANEVA

Mariya Şt. BELOVA

BSP

Atanas Z. ZAFİROV

VAR BÖYLE BİR HALK

Vladimir St. RUSEV

DPS

Hatidje M. GEORGİEVA

VMRO

Hristo İ. DİMİTROV

22- Seçim Bölgesi – Smolyan (4 Milletvekili)

GERB

Daniela A. D. PRODANOVA

BSP

Aleksandır T. SİMOV

VAR BÖYLE BİR HALK

Aleksandır N. VILÇEV

DPS

Hayri R. SADIKOV

23- Seçim Bölgesi – Sofya (16 Milletvekili)

GERB

Румен Димитров Христов

Александър Руменов Ненков

Димитър Борисов Главчев

Милена Цветанова Дамянова

Александър Койчев Иванов

BSP

Христо Танчев Проданов

Благовест Кирилов Кирилов

Емил Ценов Георгиев

“Има такъв народ”

Андрей Иванов Чорбанов

Ива Митева Йорданова-Рупчева

“Демократична България”

Атанас Петров Атанасов

Антоанета Димитрова Цонева

Петър Ясенов Маринов

Надежда Георгиева Йорданова

“Изправи се! Мутри вън”

Мая Божидарова Манолова

24- Seçim Bölgesi – Sofya (12 Milletvekili)

GERB

Росен Димитров Желязков

Тома Любомиров Биков

Евгения Бисерова Алексиева

Георг Даниелов Георгиев

BSP

Георги Страхилов Свиленски

Димитър Иванов Данчев

“Има такъв народ”

Мика Михайлова Зайкова

Николай Стефанов Радулов

“Демократична България”

Владислав Панчев Панев

Цецка Георгиева Бачкова

Ивайло Николаев Мирчев

“Изправи се! Мутри вън”

Арман Агоп Бабикян

25- Seçim Bölgesi – Sofya (14 Milletvekili)

GERB

Даниел Павлов Митов

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

Христо Георгиев Гаджев

BSP

Корнелия Петрова Нинова

Иван Йорданов Димитров-Гранитски

Антон Константинов Кутев

“Има такъв народ”

Филип Маринов Станев

Пламен Иванов Данаилов

Пламен Николаев Николов

“Демократична България”

Христо Любомиров Иванов

Борислав Димитров Сандов

“Изправи се! Мутри вън!”

Николай Димитров Хаджигенов

ВМРО

Кузман Илиев Илиев

26- Seçim Bölgesi – Sofya bölge (8 Milletvekili)

GERB

Младен Найденов Маринов

Николина Панайотова Ангелкова

Васил Цветков Цветков

“БСП за България”

Иван Ивайлов Ченчев

Игнат Гюров Гюров

“Има такъв народ”

Виктория Димитрова Василева

Георги Станчев Георгиев

“Демократична България”

Александър Димитров Симидчиев

27- Seçim Bölgesi – Stara Zagora (11 Milletvekili)

GERB

Krasimir G. VILÇEV

Manoil M. MANEV

İliana P. JEKOVA

BSP

Georgi Y. GÖKOV

Dragomir V. STOYNEV

VAR BÖYLE BİR HALK

Stanislav T. TRİFONOV

Tihomir G. TENEV

DPS

Halil R. LETİFOV

DB “Demokratik Bulgaristan”

Atanas V. SLAVOV

İMB Diril Bulgaristan!”

Svetoslav B. KOLEV

VMRO

Anton D. ANDONOV

28- Seçim Bölgesi – Tırgovişte (4 Milletvekili)

GERB

Temenujka P. PETKOVA

DPS

Ceyhan H. İBRYAMOV

İmren İ. MEHMEDOVA

DB “Demokratik Bulgaristan”

İlina S. MUTAFÇİEVA

29- Seçim Bölgesi – Haskovo (8 Milletvekili)

GERB

Delyan A. DOBREV

Georgi T. STANKOV

BSP

Velizar P. ENÇEV

Mihail Hr. LİSKOV

VAR BÖYLE BİR HALK

Silvi K. PETROV

DPS

Sezgin Y. MEHMED

DB “Demokratik Bulgaristan”

Katya M. PANEVA

İMB Diril Bulgaristan!”

Minko V. ANGELOV

30- Seçim Bölgesi – ŞUMEN (6 Milletvekili)

GERB

Krasimir G. VILÇEV

BSP

İvan V. İVANOV

VAR BÖYLE BİR HALK

Yordan S. STOYANOV

DPS

Aysel İ. RUFAD

Hamid B. HAMİD

İMB Diril Bulgaristan!”

İvan S. KAPRALOV

31- Seçim Bölgesi – Yambol (4 Milletvekili)

GERB

Dimitır R. RUNKOV

BSP

Kristian İ. VİGENİN

VAR BÖYLE BİR HALK

İvaylo V. VILÇEV

VMRO

Mariya Y. TSVETKOVA