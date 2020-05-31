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Brezilya dünyada ölüm sayısında 4. sıraya yükseldi

Brezilya'da yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 956 artarak 28 bin 834'e ulaştı. Brezilya, dünya genelinde ölüm sayısında 4. sıraya yükseldi.

Brezilya dünyada ölüm sayısında 4. sıraya yükseldi

Brezilya'da yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 956 artarak 28 bin 834'e ulaştı. Brezilya, dünya genelinde ölüm sayısında 4. sıraya yükseldi.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:47
2009 Okunma
Brezilya dünyada ölüm sayısında 4. sıraya yükseldi

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yeni tip korona virüsten (Covid-19) 956 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 28 bin 834'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 33 bin 274 kişide daha Covid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 498 bin 440'a ulaştığı aktarıldı. Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünya genelinde ölüm sayısında Fransa'yı geride bırakarak 4. sıraya yükseldi. Brezilya, dünya genelinde en çok vakaya sahip ülkeler sıralamasında ise ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede Covid-19 salgınından en fazla etkilenen eyalet olan Sao Paulo'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun karşı çıkmasına rağmen yeniden 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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