Brezilya'da oynanmasına karar verilen Copa America'nın yeni adı: "Ölüm şampiyonası"

The Guardian'da yer alan habere göre, bu yıl Copa America'nın Kolombiya ve Arjantin'de gerçekleşmesi beklenirken sokak protestoları ve Koronavirüs salgını nedeniyle plan değişti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (Conmebol) bir açıklama yaparak, 13-17 Haziran arasındaki turnuvanın, Brezilya'da gerçekleşeceğini açıkladı.

Duyuru, 462 binden fazla insanın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Brezilya'da tepkilere neden oldu.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid-19 yanıtını hakkında başlatılan kongre soruşturmasının raportörü, Brezilyalı senatör Renen Calheiros, "Bir ölüm şampiyonası gerçekleştirmek inanılmaz" dedi. Calheiros, Neymar gibi Brezilyalı futbolcuları, bu kararı reddetmeye davet etti.

Çok sayıda Brezilyalı, günde 2 bin kişinin Covid-19 nedeniyle hayatının kaybettiği ülkede Copa America gerçekleşmesi kararının gözden geçirilmesini istedi.