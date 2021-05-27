BM İnsan Hakları Konseyi İsrail için kararını verdi

Birleşmiş Millerler İnsan Hakları Konseyi, İsrail Hamas arasında 11 gün süren çatışmalar sırasında Gazze’de işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası bir soruşturma başlatma kararı aldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Filistin delegasyonu tarafından getirilen soruşturma talebinde 47 ülkenin katıldığı soruşturma oylamasında 24 ülke lehte oy verirken, 9 ülke aleyhte, 14 ülke ise çekimser oy kullandı.

Alınan kararı “Ahlaksızlık” olarak yorumlayan İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM’nin kararını reddettiklerini ve işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.