banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Uçakta büyük kavga!
Uçakta büyük kavga!

Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Rusya’ya, Ukrayna’ya sınır bölgelerde askeri manevralara açıklık getirme çağrısında bulundu

Dünya 11.04.2021, 18:15
3
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı

Kramp-Karrenbauer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın saklayacak hiçbir şeyi yoksa hangi birliklerin nereye ve ne amaçla hareket ettiğini kolayca açıklayabilir” diye yazdı.

​Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya’ya, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) mekanizmaları aracılığıyla Rus birliklerinin Ukrayna’nın doğu sınırına ve Kırım’daki hareketlerinin nedenini açıklama çağrısında bulunmuştu.

'Rusya, hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın potansiyel olarak patlamaya hazır bir bölge haline geldiğini dile getirmişti. Sınırlarında istikrarsız bir bölgeye sahip her bir ülkenin kendi güvenliği için gereken tedbirler alacağını söyleyen Peskov, Rusya’nın dünyada hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini kaydetmişti.

Peskov, “Askeri güçlerimizi, birliklerimizi Rusya topraklarında kendi inisiyatifimize göre intikal ettirmekte özgürüz” diye vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus birliklerinin Rusya toprakları içindeki hareketini izlemenin anlamsız olduğunu söylemişti.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık