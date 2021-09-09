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Afganistan'dan tahliye uçuşları Taliban'ın izniyle yeniden başladı

Amerikan askerlerinin 31 Ağustos'ta tamamen Afganistan'dan ayrılması sonrası ülkeden yapılan ilk tahliye uçuşu bugün yapıldı. Uçak, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

Dünya 09.09.2021, 21:47
Afganistan'dan tahliye uçuşları Taliban'ın izniyle yeniden başladı

Kabil Havalimanı'ndan havalanan Katar Hava Yolları'na ait yolcu uçağında 100 civarında yabancı bulunuyor.

Tahliye edilenler arasında ABD vatandaşları da var.

Reuters haber ajansı uçakta 113 kişinin olduğunu yazdı. ABD basını, Taliban'ın 200 kişinin tahliyesine izin verdiğini yazdı.

İkinci tahliye uçağının Cuma günü kaldırılacağı bildirildi.

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