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ABD Türkiye'den sağlık malzemeleri talep etti

ABD'den, Türkiye’de kapasite fazlası bulunabilecek sağlık malzemeleri ile ABD’de halen fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin takası önerisi geldi.

ABD Türkiye'den sağlık malzemeleri talep etti

ABD'den, Türkiye’de kapasite fazlası bulunabilecek sağlık malzemeleri ile ABD’de halen fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin takası önerisi geldi.

09 Nisan 2020 Perşembe 10:32
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ABD Türkiye'den sağlık malzemeleri talep etti

Koronavirüsü salgınında merkez ülke konumuna gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) salgınla mücadele kapsamında, Türkiye’de kapasite fazlası bulunabilecek sağlık malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği, buna karşılılık da ABD’de halen fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin takas yapılmasını önerdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM), İhracatçı birliklerine gönderilen bir yazıda, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından COVID-19 salgınına karşı mücadelede küresel çapta seferberlik yapılmasının istendiği belirtildi. Yazıda şu görüşlere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, TİM'den alınan bir yazıda, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin 25 Mart 2020 tarihli ve 2000392 sayılı Diplomatik Nota gönderildi.

Notada COVID-19 salgınına karşı mücadelede küresel çapta seferberliğin sağlanmasını teminen bütün ülkelerin dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesinin ve nota eki listedeki sağlık malzemelerinin üretiminde artış kaydedilmesinin teşvik edilmesi gerektiğinin ifade edildiği bildirilmektedir. Salgınla mücadele kapsamında, mümkün olduğu takdirde, ülkemizde kapasite fazlası bulunabilecek söz konusu malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği, buna mukabil, ABD’de halihazırda fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin de takas yöntemiyle ülkemize tedarik edilebileceği ifade edilmektedir.” TİM, Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere bölgelerde sağlık malzemesi üreten tedarikçi firmaların iletişim bilgilerini ivedilikle gönderilmesini istedi.

TÜRKİYE'DEN TALEP EDİLEN ÜRÜNLER

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ticaret Bakanlıklarına ulaşan ABD'nin listesinde şu ürünler var:

"Yatak, N95 maske, eldiven, gözlük, ventilatör, mobil röntgen sistemi, antibiyotik, morfin, antiviral aşılar, alkol bazlı el ovma dezenfektanı, cerrahi sabun, klorid, ceset torbası, dezenfektan, ev izolasyonu için kitler, medikal tüpler, ölçülü solunum cihazı, oksijen yüz maskesi, tibbi gaz, burun kanülü, laringoskop seti, galoş, tıbbi önlük ve örtü, cerrahi maske, anestezi makinesi, numune taşıma çantaları ve taşınabilir nabız ölçme makinesi."

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