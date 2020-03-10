ABD silahlarının yarısı Ortadoğu'ya satılıyor

Silahlanma yarışına tam gaz devam eden küresel güç merkezleri savaş ekonomisini günden güne büyütüyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) küresel silah ticaretine ilişkin raporuna göre 2015-2019 arasında küresel silah ticaret hacmi bir önceki döneme ( 2010-14) oranla yüzde 5 artış kaydetti.

ABD silah ihracatında yüzde 36’lık payla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 21 ile Rusya, yüzde 7,9 ile Fransa ve 5,8 ile Almanya takip etti. Deutsche Welle’nin haberine gore ABD’nin silah ihracatı 2015-19 yılları arasında, bir önceki döneme oranla yüzde 23 artış gösterdi. ABD’nin satışlarının yarısı Ortadoğu ülkelerine yapıldı.

Küresel silah ihracatının beşte birini elinde tutan Rusya’nın satışlarında ise yüzde 18 gerileme var. Gerilemenin ardında Rusya’nın Hindistan’a ve Venezuela’ya yönelik ihracatında yaşanan düşüş yatıyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN ALIMI YÜZDE 130 ARTTI

Rapora göre ABD’nin silah ihracatının yarısı Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. ABD’nin en büyük alıcısı ise bölgeye ihrac edilen silahların yarısını satın alan Suudi Arabistan oldu. 2015 yılında Yemen’de başlayan savaşın tarafları arasında bulunan Suudi Arabistan’ın silah ithalatı 2010-14 oranla yüzde 130 artış kaydetti.

Ortadoğu ülkelerinin toplam silah ithalatı ise bir önceki döneme oranla yüzde 61 oranında arttı. En fazla silah satın alan ülkeler sıralamasında Suudi Arabistan’ın ardında Hindistan, Mısır, Avusturalya ve Çin geliyor.

TÜRKİYE’NİN İTHALATI DÜŞTÜ

Rapora göre Türkiye’nin silah ithalatı 2015-19 döneminde, 2010-14 yıllarına oranla yüzde 48 oranında geriledi. Buna karşılık savunma sanayi ihracatını yüzde 86 arttırdı. Türkiye’in küresel silah ticaretindeki payı da yüzde 0,5’ten yüzde 0,8’e yükseldi.Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019’da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı.

Araştırmaya göre Ankara’nın Suriye’ye ve Libya’ya yönelik askeri operasyonlarına rağmen yaşanan bu düşüşün arkasında Almanya’dan satın alınan denizaltıların tesliminin gecikmesi yatıyor. Buna ek olarak raporda ayrıca Türkiye’nin ulusal silah sanayindeki üretimini artırmasının da düşüş üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan ABD ile yaşanan S-400 krizi ve Ankara’nın Suriye politikası nedeniyle kimi Avrupa Birliği ülkelerince uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Türkiye’nin silah ithalatı rakamlarının önümüzdeki dört yıllık dönem için de düşeceği tahmin ediliyor.