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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı: 5 ölü, 40'tan fazla yaralı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu en az 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.
Dünya 22.11.2021, 09:10
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Waukesha kentinde kırmızı bir SUV araç Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla daldı.
Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.
Polis olayda hayatını kaybedenler olduğunu, 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını açıkladı.
Afrika asıllı bir Amerikalı olduğu belirlenen saldırgan polis tarafından omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.
Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.