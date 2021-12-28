ABD ile Rusya arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Rusya’nın ABD’den istediği güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerin Rusya’daki yeni yıl tatilinden sonra gerçekleştirileceği belirtildi. Bu, söz konusu görüşmelerin 10 Ocak’tan sonra düzenleneceği anlamına geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programdaki açıklamalarında, Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantisi görüşmelerinin Rusya’daki yeni yıl tatilinin bitmesinden hemen sonra gerçekleştirileceğini söyledi. Rusya’da yeni yıl tatilinden sonraki ilk resmi çalışma günü, 10 Ocak’a denk geliyor.

‘Sonsuz tartışmalar için tekliflerimizin canına okunsun istemiyoruz, zira Batı bunu yapmasıyla ünlüdür’

Lavrov, Solovyov Live isimli programdaki açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) dediği gibi mühim olan, üstünde durmaksızın konuşarak sonu gelmeyen tartışmalar içinde (güvenlik garantisi) tekliflerimizin canına okumamaları. Ki Batı bunu yapmasıyla ünlüdür ve bunu yapmayı çok iyi bilir. Mühim olan, bunların olmaması ve tüm bu diplomatik çabaların neticesinde bir sonuç alabilmemiz.”

Rusya Dışişleri Bakanı, “Sonuç tabii ki belli bir süre içinde elde edilecektir, bu konuda herhangi bir ültimatom öne sürmüyoruz. Fakat Batı’nın gene belli belirsiz vaatlerde bulunacağı ve sonrasında da yine bizi aldatacağı sonu gelmeyen müzakereler istemiyoruz” diye ekledi.

Lavrov, “Tabii ki ABD, müzakere masasına oturacağımız başlıca ülke olacak. Müzakerelerin ana kısmını ABD ile gerçekleştireceğiz. Bu müzakereler yeni yıl tatilinin bitmesinden hemen sonra başlayacak” ifadelerini de kullandı.

Rusya Dışişleri: NATO’nun 12 Ocak’ta toplanma teklifini değerlendiriyoruz

Rusya, ABD’ye ilettiği güvenlik garantisi teklifleri kapsamında, NATO’nun doğuya doğru, yani Rusya sınırlarının yakınlarına doğru genişlemeyi durdurmasını ve komşu ülkelerine bazı silah sistemlerini yerleştirmeye son vermesini istiyor.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 12 Ocak’ta Rusya-NATO Konseyi’nin toplanmasını teklif ettiği açıklanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Stoltenberg’in açıklamasına atıfla pazar günü verdikleri bir demeçte, ABD ile görüşmelerinin dışında, NATO’dan da Moskova’nın güvenlik endişelerine ilişkin bir görüşme yapılması teklifi aldıklarını ve bunu değerlendirmekte olduklarını belirtmişti.

Kaynak: Sputniknews