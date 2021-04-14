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ABD 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilecek
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.
Dünya 14.04.2021, 22:04
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Biden açıklamasından öne çıkanlar:
"1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'daki askerlerimizi geri çekmeye başlayacağız, 11 Eylül'de tamamlamış olacağız. "
"ABD'nin en uzun savaşını sona erdirmenin zamanı geldi. 20 yılın ardından Amerikan birliklerinin eve dönme zamanı geldi. "
"Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen barış görüşmelerini destekleyeceğiz. "