Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı hava kuvvetlerinin envanterindeki uçaklar ülkenin Rivne bölgesinde bulunan Kiev - Çop otoyolunda ilginç bir eğitim gerçekleştirdi. Özellikle eğitim ve yolcu uçaklarında uygulanan “Touch and Go” yani “ Dokun ve Git” eğitimi Ukrayna savaş uçaklarınca gerçekleştirildi. Otoyolun trafiğe kapatıldığı bölgede hangarlarından çıkan savaş uçakları yüksek hızla alçalarak yola iniş yaptı. Yola inişi sırasında bazı uçaklar karayoluna tekerlerini dokundurarak tekrar havalanırken bazı pilotlar ise uçaklarının tekerlerini otoyola dokunduramayarak otoyolu pas geçti. Bu yapılan eğitimler birçok medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanırken gerçekleşen eğitimlerde küçük kazalar da meydana geldi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Rusya yapımı Su-27 savaş uçağı otoyola inişi sırasında bir yön tabelasını yerinden kopardı. Küçük tabelanın