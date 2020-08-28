Ukrayna'da Rusya yanlısı muhalif gruba silahlı saldırı: 2 ölü

Ukrayna'nın Rusya yanlısı muhalif liderlerinden olan ve aynı zamanda Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinden Yuriy Boyko'nun lideri olduğu Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi'nin sivil yapılanması olan “Yaşam İçin-Yurtseverler” örgütü üyeleri, planlanan program için minibüsle Harkov'dan Kiev'e hareket etti. Toplam 22 kişinin bulunduğu minibüs yolda Ukrayna'nın ırkçı yapılarından olduğu belirtilen bir örgütün üyeleri tarafından durduruldu. Çok sayıda kişi çıkardıkları otomatik silahlar ile minibüse ateş açtı. Saldırı sonucu olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Sopalarla da saldırdılar

Saldırganlar ayrıca otobüstekilere sopalar ile saldırdı. Saldırının ardından olay yerine polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle birlikte saldırgan grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Akşam saatlerinde yaşanan saldırıda yaralanan 4 kişi hastanelere sevk edilirken, polisler saldırgan grubun peşine düştü. Polis tarafından birçok kişi gözaltına alınırken, kaçan bazı şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarına devam edildiği açıklandı. Olayın ardından Yaşam İçin Partisi milletvekilleri parti binasında toplanarak saldırı ile ilgili bilgi topladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, parti binasında da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bildirildi. Muhalefet üyeleri medya üzerinden saldırıyı kınarken, iktidara saldırıyı aydınlatması konusunda çağrı yapıldı. Muhalefet partisi ayrıca, saldırının sorumlusu olarak Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i işaret ederken, Harkov Bölgesi Emniyet Müdürü Valery Sokurenko'nun da istifa etmesi gerektiğini belirtti.