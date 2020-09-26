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Ukrayna'da askeri nakliye uçağı düştü: 20 ölü
Ukrayna’da Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 23 kişiden 20’si hayatını kaybetti.
Dış Haberler 26.09.2020, 09:20
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Ukrayna'nın kuzeybatısında yer alan Harkov bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait AN-26 tipi askeri nakliye uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 23 kişiden 20'si hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kuzeybatısında bulunan Harkov Bölgesi'nde Hava Kuvvetleri Harkov Üniversitesi öğrencilerini taşıyan AN-26 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü duyuruldu.
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