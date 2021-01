Trump'ın Hesabını Engelleyen Twitter'ın Hisse Değeri %4 Düştü

Sosyal medya devi Twitter'ın, Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını söylemiştik. Sosyal medya platformunun aldığı bu karar sonrasında borsadaki hisselerinde hareketlilik yaşandı ve Twitter hisselerinde düşüş yaşandı.

Fox Business'ta yer alan habere göre, Twitter'ın Trump'ın hesabını kalıcı olarak engellendiğini duyurmasından kısa bir süre sonra hisse senetlerinde %4'lük bir düşüş yaşandı. Twitter hisselerinin değeri 49,54 dolara kadar düştü.

Şu an haberi yaptığımız an itibarıyla Twitter'ın kote olduğu New York Stock Exchange'teki (New York Menkul Kıymetler Borsası) hisse değeri 51,48 dolar (379 TL). Bildiğiniz gibi Twitter'ın bu kararı almasının arkasındaki sebep, çarşamba günü Trump destekçilerinin kongre binasına düzenledikleri baskındı.

Perşembe günü Donald Trump'ın Twitter hesabı tekrar aktifleştirilmişti ve Trump, iki paylaşım yapmıştı. Bu iki paylaşımda Trump, destekçilerinin gelecekte sesinin daha gür çıkacağını söylemiş ve ayrıca ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın göreve başlama törenine katılmayacağını dile getirmişti.

Twitter, atılan bu tweet'lerin, "Şiddeti Yüceltme Politikasını" ihlâl ettiğini ve Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınmasına karar verildiğini söylemişti. Donald Trump'ın resmi Twitter hesabında 88 milyondan fazla takipçisi bulunuyordu.

Ayrıca Twitter'a ek olarak Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının da kapatıldığı duyurulmuştu. Ancak Facebook tarafında yapılan bu askıya alma işlemleri, Twitter'da olduğu gibi kalıcı değil 2 hafta sürecek.