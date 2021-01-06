Trump destekçileri Washington DC'de Kongre binasını bastı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, başladıktan kısa bir süre sonra Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. "Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Başkan Trump destekçilerine "Polise destek olmaları, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.



Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahale etti.





MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI



Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre binası kapatıldı.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TRUMP'TAN ÇAĞRI

ABD Başkan Donald Trump destekçilerine "Polise destek olmaları, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.