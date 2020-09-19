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Trump: 'Covid-19 aşısı 2021 Nisan ayına kadar her Amerikalıya ulaşacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan 2021’e kadar Covid-19 aşısının her Amerikalıya ulaştırılacağını duyurdu.

Dış Haberler 19.09.2020, 00:09
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Trump: 'Covid-19 aşısı 2021 Nisan ayına kadar her Amerikalıya ulaşacak'

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, aşı çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, geliştirilen Covid-19 aşısının 1 ay içinde yüksek riskli kişilere dağıtılabileceğini ifade etmiş, Çarşamba günü ise aşının her Amerikalıya ücretsiz olarak sunulacağını duyurmuştu.

Başkan Trump bugün yaptığı açıklamada ise, yıl sonuna kadar "En az 100 milyon doz aşı üretmiş olacağız. 2021 Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli dozda aşı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoover Enstitüsü Kıdemli Üyesi ve Trump'ın Korona Virüs Görev Gücü Danışmanı Scott Atlas yaptığı açıklamada, bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz aşının, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 700 milyon doz aşının mevcut olacağını aktardı.

ABD'de ise yaklaşık 330 milyon kişi yaşıyor.

Öte yandan ABD'de toplam vaka sayısı 6 milyon 911 bin 145'e, toplam can kaybı 202 bin 905'e ulaştı. ABD nüfusu dünya nüfusunun sadece yüzde 4,25'ini oluşturmasına rağmen, dünya genelindeki korona vakalarının yüzde 22'sini oluşturuyor.

#trump #abd #amerika #aşı
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