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Trump bir türlü yenilgiyi kabullenemiyor!

ABD Başkanlık seçimi Donald Trump, seçimlerin hileli olduğu için Demokrat aday Joe Biden’ın önde olduğu iddiasını savundu. Kaynak: Donald Trump kaybettiğini kabullenemiyor! Yine seçimi kazandığını söyledi

Dış Haberler 16.11.2020, 13:14
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Trump bir türlü yenilgiyi kabullenemiyor!

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken; ABD Başkanı Trump, seçimi kazandığını bir kez daha dile getirdi.

Donald Trump, seçimlerin hileli olduğu için Demokrat aday Joe Biden’ın önde olduğu iddiasını savundu.

"OYLAR ÇALINDI"

Bu konu hakkında sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Biden’ın ismini kullanmadan “O, seçim hileli olduğu için kazandı.” ifadesini kullandı.

Oy sayımlarına denetçi ve gözlemcilerin alınmadığını savunan Trump, oyların Dominion adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini öne sürdü.

Trump, “Bu şirket büyük bir farkla kazandığım Teksas’a (girmeye) bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası!” iddiasında bulundu.

"SEÇİMİ KAZANDIM"

Bu paylaşımdan kısa süre sonra yeni bir paylaşım yapan Trump, bu kez de "Seçimi kazandım" yazdı.

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Resmi olmayan seçim sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.

#biden #trump
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