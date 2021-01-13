Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, düzenlediği toplantıda olimpiyatla ilgili açıklamalarda bulundu.

KESİNLİKLE İMKANSIZ

Turnuva hazırlıklarına yönelik çalışanları teşvik edici mesajlar veren Mori, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin 'kesinlikle imkansız' olduğunu savundu.

Bu ihtimalin seçeneklerin dışında olduğunu söyleyen Mori, Şubat ve Mart arasında zor bir karar vermek zorunda kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

KARANLIK TÜNELDEN BERABER GEÇECEĞİZ

Olimpiyat hazırlıklarının sürdüğünü belirten Mori, "Ufak bir şüphemiz olsa her şeyi etkiler. Bu karanlık tünelden güçlerimizi birleştirerek beraber geçeceğiz. Uzun gecelerden sonra bile sabah gelir. Tüm söyleyeceğim hazırlıklarımıza planlandığı üzere devam etmektir. Neşe ve ümidi birçok insana ulaştırabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro da "Spor güçlüdür ve insanları etkiler. Görevimiz ne olacağına değil, turnuvanın nasıl düzenlenebileceğine kafa yormaktır" ifadelerini kullandı.