Suudi Arabistan, 20 ülkeden gelişleri askıya aldı

Dünya genelinde korona virüsün (Covid-19) ölümcül etkisi devam ederken bazı ülkeler salgınla mücadelede çareyi sınırlarını bazı ülkelere kapatmakla buldu. Suudi Arabistan da salgının şiddetini hafifletmeye çalışırken ülkeye girişlerde kısıtlama kararı aldı. Alınan karara göre, bugün 21.00'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Güney Afrika, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Portekiz, İsviçre, Arjantin, Brezilya, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Japonya, İsveç, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan, Türkiye dahil olmak üzere toplam 20 ülkeden gelişlerin geçici olarak askıya alındı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Suudi vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve ailelerinin karardan muaf tutulduğunu açıkladı.

Öte yandan, son verilere göre ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısı 368 bin 639'a yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 6 bin 383 oldu.