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Rusya Dışişleri'nden Kapalı Maraş açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, KKTC'de 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş beldesinin yeniden açılması kararından ciddi şekilde endişe duyulduğu belirtildi

Dış Haberler 07.10.2020, 14:36 07.10.2020, 15:04
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Rusya Dışişleri'nden Kapalı Maraş açıklaması

Dün KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açıkladığı Kapalı Maraş'ın yeniden açılması kararıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Maraş'ın açılması kararıyla ilgili olarak Moskova'nın ciddi bir endişe duyduğu belirtildi.

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