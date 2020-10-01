banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova'da toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Dış Haberler 01.10.2020, 08:51
2
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşme çağrısı

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Rusya'dan kritik bir çağrı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova'da üçlü bir zirve yapmaya hazır olduklarını belirterek iki ülkeye çağrıda bulundu. Bakan Lavrov, bölgedeki sorunun çözümü için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak üçlü zirve için toplantı zemini oluşturabileceklerini duyurdu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
17°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:54
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0