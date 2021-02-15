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Stoltenberg: “Hiçbir müttefik Afganistan’da gereğinden fazla kalmak istemese de doğru zaman gelmeden oradan ayrılmayacağız"
Rus milyarderden satılık Airbus A319
Rusya’nın en zengin isimlerinden milyarder Dmitry Rybolovlev, uçağı Airbus A319’u satışa çıkardı. Rybolovlev, daha ekonomik yakıt tüketimine sahip yeni, daha modern bir uçakla değiştirmek için satış kararı aldığı belirtiliyor. Satışa ilişkin duyuruda, uçağın 2012 model olduğu ortaya çıktı.
Dış Haberler 15.02.2021, 16:58
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Forbes, 2019’da Rus iş adamlarının ilk on en pahalı uçağı listesine aldığı uçağa 60 milyon dolar değer biçiyor.