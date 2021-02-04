Romanya ihale mevzuatında çok önemli değişikliğe gidiyor!

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ihalelere katılan yabancı şirketler Romanya’daki ihalelere katılamayacaklar.

Pro Tv’de yayınlanan habere göre acil kararname ile önümüzdeki günlerde meclise gelecek olan ihale mevzuatındaki değişiklikğin tam detayları tam anlamıyla belli değil.

Uzmanlar, yeni düzenleme ile özellikle altyapı ve satın alma ihalelerinden büyük pay alan Çin ve Türkiye'nin hedef alındığını söylüyor.

Yasadaki değişikliğin sebebi ise son yıllarda AB dışındaki ülkelerin Avrupa standartlarına uymadan, milyarlarca avroluk altyapı sözleşmeleri yapmış olmaları, altyapı çalışmalarındaki gecikmeleri önlemek olduğu belirtildi.

Hükümet, Bakanların katıldığı bir toplantıda, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin altyapı projeleri ihalelerinden çıkarılmasını öngören bir düzenlemenin temelini oluşturan bir mutabakatı kabul etti.

Mutabakat metni henüz kamuoyuna açıklanmadı.