Peygamberimiz'e hakaret eden kadın Osmanlı tokadını yiyince...
Londra'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden kadına tokatla cevap verildi. Halkı tahrik etmek için epeyce uğraşan kadın sonunda emeline ulaştı.
Videonun uzun hali ise şöyle:
Videoda DCCI Ministiries (Türkçesi: Mesih'i Savun, İslam'ı Eleştir) adına röportaj yaptığını söyleyen kişinin adı Hatun Tash. Kendisinin eski bir DHKP-C'li olduğu belirtiliyor.
Oldukça kötü bir İngilizceyle ve eline aldığı provokatif sözde karikatürle ilgi çekmeye çalışan Hatun Tash, başta müslüman bir adamla röportaj yaparken "Kuran'da açıklar var, İncil'de yok" diye bağırmaya başlıyor. Ardından kendisine cevap veren genç adamlarla tartışmaya giren Tash, kendisine şeytan diyen gence karşı "Ben şeytan değilim, Allah şeytan. Muhammed şeytan. Ben Allah değilim, ben Muhammed değilim" diye cevap verince öfkelenen bir gencin saldırısına uğruyor.
Konuyla ilgili ilginç olan bir detay da saldıran kişinin müslüman değil hristiyan olması. Tokat atan kişi polis tarafından götürülürken hristiyan olduğunu söylüyor.
Please share this, the guy who hit her was a christian and not muslim. Islamophobes were quick to blame Islam. pic.twitter.com/I7w79G4NOB— ONE (@One_Dawah) October 26, 2020
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