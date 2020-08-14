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Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması: "ABD, tansiyonun düştüğünü görmek istiyor"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathon Hoffman, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Hoffman, "ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor." dedi.
Dış Haberler 14.08.2020, 10:09
2007
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düştüğünü görmek istediklerini belirterek, Fransa ve Türkiye'ye "anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları" çağrısı yaptı.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hem Türkiye hem de Fransa'nın "oldukça önemli NATO müttefikleri" olduğunu vurgulayan Hoffman, "ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor." dedi.
Hoffman, "Fransa ve Türkiye'yi birlikte çalışmaya devam ederken ve daha az iş birlikçi bir ortamda savaş gemileri ya da hava araçlarına sahip olma zorunluluğu barındırmayan çözümler bulurken görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
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