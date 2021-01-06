On binlerce Trump taraftarı, Kongre binasına girmeye çalışıyor.

Güvenlik güçleri alarma geçti: Washington'da Trump yürüyüşü

Amerika Birleşik Devleti'nde başkanlık seçimleri bitti ancak tartışma bitmedi.

Donald Trump taraftarları protesto için Beyaz Saray’ın önünde bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da söz konusu gösteriye katıldı.

Taraftarlarına bir konuşma geçekleştiren Trump, seçimi kazandığına ilişkin söylemlerini bir kez daha sarf etti.

"Büyük farkla kazandık"

Trump, söz konusu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizler, seçimin onurunu kurtarmak istiyorsunuz. Zaferimizin çalınmasını istemiyoruz. Onların seçimi çalmasını istemiyoruz. Basını kullanarak bunu gerçekleştiriyorlar. Doğru olmayan haberleri yaparak bunu gerçekleştiriyorlar. Biz hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Asla bırakmayacağız. 'Biz, bu oy çalınmasını engelleyeceğiz.' diyorsunuz. Biz Cumhuriyetçiler gerçekten bu seçimi kazanmış bulunuyoruz. Hem de büyük bir farkla kazandık"