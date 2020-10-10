banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Telif davası sonuçlandı; Acun Ilıcalı tazminat ödeyecek
Telif davası sonuçlandı; Acun Ilıcalı tazminat ödeyecek
Evden çalışırken yapılan 6 hata
Evden çalışırken yapılan 6 hata
BMW R 18 satışa sunuldu
BMW R 18 satışa sunuldu
Milli Piyango 9 Ekim sonuçları ve bilet sorgulama...
Milli Piyango 9 Ekim sonuçları ve bilet sorgulama...

Moskova kritik Ermenistan-Azerbaycan toplantısı

Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı sona erdi. Toplantıdan ateşkes kararı çıktı.

Dış Haberler 10.10.2020, 09:18
4

Dağlık Karabağ'da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya'nın çağrısı üzerine Moskova'da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıktı.
Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan'a saldırısıyla Güney Kafkasya'da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya'nın başlattığı girişimler ile Azerbaycan ve Ermenistan tarafları bir araya geldi. Kremlin'in çağrısı ile Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunun yanı sıra bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik çağrıya Azerbaycan ve Ermenistan tarafı olumlu yanıt verince bugün saat 16:30'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasındaki toplantı yaklaşık 11 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantı kararını okudu.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantının ardından tek başına kameraların karşısına geçti. Lavrov taraflar ile yapılan müzakereler sonucunda Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken bölgede ateşkesin sağlanması yönünde de karar alındığını söyledi. Anlaşma metnini okuyan Lavrov, “Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor” şeklinde konuştu.

Anlaşma metni Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un anlaşma metnini okumasının ardından da Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde metnin tamamı yayınlandı. Metne göre Uluslararası Kızılhaç Komitesi kriterlerine uygun olarak savaş esirlerinin ve cenazelerin takaslarının gerçekleşeceği 10 Ekim gece yarısı 00:00'den itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Ateşkes ile ilgili detayların üzerinde daha sonra çalışılacağı, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda bölgede barışçıl çözüm için müzakerelere başlanacağı ifade edildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ekim 2020
İmsak 05:39
Güneş 07:03
Öğle 12:56
İkindi 16:05
Akşam 18:39
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2