Merkel’in halefi Türk Dostu “Armin Abi”

MERKEL’İN KOLTUĞU LASCHET’İ BEKLİYOR

Güler yüzü, espirili ve sempatik kişiliği, sıcak kanlılığı ile özellikle NRW’li Türklerin „Armin Abisi“ ve göçmenlere olan yakın politikası nedeniyle parti bünyesinde de „Türk Armin“ olarak tanınan Laschet, 26 Eylül 2021’de yapılacak genel seçimlerde Başbakan Dr. Angela Merkel’in yerine CDU’nun Başbakan adayı olma hakkını da böylelikle ele geçirdi.

Armin Laschet’i uzun yıllardır tanırım. Kendisini ilk tanıdığımda güler yüzü ve sıcak kanlılığı dikkatimi çekmişti. Daha sonraki yıllarda bunun göstermelik değil içten gelen bir karakter yapısı olduğunu gördüm. En kalabalık grup içinde bile tanıdığı bir kişiyi gördüğünde birkaç metre öteden güler yüzüyle yaklaşıp hal hatır sorması, selamlaması hep dikkaktimi çekti.

BANA CDU’NUN ALTIN DEFTERİNE İMZA ATTIRDI

Hessen’de yeni Milletvekili olduğumda bir toplantı için NRW Eyalet Meclisi’ni ziyaret ettim. Armin Laschet beni meclisteki Ren Nehri manzaralı bürosuna davet ederek, kahve ikram etti. Uzun ve derin bir sohbetten sonra CDU’nun NRW teşkilatı altın defterine yazdırıp, imza attırdı. Özellikle yaptığım açıklamalardan bu kadar haberdar olup, üzerinde durması hem şaşırtmış, hem de beni çok sevindirmişti.

PARTİDE TÜRK ARMİN“ OLARAK TANINIYOR

Laschet, Almanya’nın en kalabalık nüfusuna sahip NRW’deki Başbakanlık görevinde de eyaletteki Türk ve diğer göçmenlerle ılımlı bir diyalog kurarak, bu kesimin de sevgi ve sempatisini kazandı. Eyaletteki Türkleri işyerlerinde, evlerinde bir bardak çay ve kahve içmek için ziyaret etti. Babacan, büyük ağabey kişiliği ile kısa zamanda „Armin Abi“ oluverdi. Siyasi camiada adı zaten göçmenlerle çok sıkı bir diyalog içinde olmasından „Türk Armin“ di.

KENDİSİ DE GÖÇMEN

Türk ve yabancılara yakınlığı belki onun da göçmen kökenli olmasından kaynaklanıyordu. Ailesi Belçika’nın Almanca konuşan Valon bölgesinden Almanya’nın Aachen kentine yerleşmis, Armin de burda doğmustu.

Alman politikacı eşi Susanne ile koro çalışmalarında tanışmış. Bir kız, ikisi erkek üç çocuk babası Armin, küçük yaşlarda kilise ile yakın bağlantı kurup çeşitli görevler almış. Liseden sonra Bonn ve Münih’de hukuk okuyan Laschet, Bavyera’nın sevilen radyosu Charivari’de staj yaparak 1987-1994 yılları arası serbest muhabirlik yapmış.

BABASI BİR MADENCİ

Çocukluk yıllarından itibaren sosyal faaliyetlerde aktif olan CDU’nun yeni Genel Başkanı köklerini de asla unutmayan bir insan. Annesi ev kadını. Ruhr Havzası’ndaki bir ocakta madenci olan babası daha sonra seminerlere katılarak bir ilkokula müdür olmuş. CDU’ya Genel Başkan seçildikten sonra babasının madencilik dönemindeki personel numarası yazılı bir jetonu cebinden çıkarıp gösteren politikacı, yıllarca ekmek yedikleri madenciliği, yer altında ter döken madencileri de hatırlayarak bir yerde minnet borcunu ifade etti.

FRANKLARIN KRALI ŞARLMAN’IN TORUNU

Armin Laschet’in bir ilginç özelliği de ailesinin Soy Ağacı’nın Almanlar’ın Karl der Große dedikleri Frank Kralı Şarlman’a dayanması. Şarlman’ın torunu Armin, eğer bir değişiklik olmaz ise muhtemelen yıl sonunda Almanya’nın yeni Başbakanı olacak. Özellikle Türkler’e olan yakınlığı ve dostlukları ile yeni bir döneme imza atacak. Laschet‘in bir süredir soğuyan Ankara-Berlin ilişkilerini yeniden ısıtması, tarihi Türk-Alman dostluğunun daha da güçlenmesi için vesile olması temennim.

Korona salgınının neden olduğu bu buhranlı dönemde Armin Laschet’in CDU Genel Başkanlığı Almanya ve Türk-Alman ilişkilerinde hayırlı olsun.