Laçın işgalden kurtarıldı! Azerbaycan’da halk Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşma kapsamında Ermenistan'ın Laçın'dan çıkması için verilen süre bugün doldu. Sürenin dolmasıyla Azerbaycan ordusu kente girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun Laçın'a girişine ilişkin ilk görüntüleri yayınladı.

Ateşkes anlaşmasına göre Ermenistan, Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 25 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmişti.

Kardeş Azerbaycan, Karabağ’da elde edilen büyük zafer sonrası işgal altındaki öz topraklarıyla buluşmaya devam ediyor. Kahraman Azerbaycan Ordusu; Ağdam ve Kelbecer’den sonra şimdi de #Laçin’e girdi. #KarabağAzerbaycandır ???????????????? pic.twitter.com/raFTidUex8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020

Azerbaycan’da halk Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor: Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

Laçin'de 28 yıl sonra işgalin sona ermesinin ardından vatandaşlar Bakü’den bulunan Şehitler Hıyabanı’na akın etti. Çocukken Laçın’ı terk etmek zorunda kalan Pervande Talıbova “Bugün çok mutluyum. Bu hissi sözlerle ifade edemem. Laçın’dan çıktığımız zaman 9-10 yaşlarındaydım. Çocuktum ağlayarak, kederlenerek Laçın’dan ayrılmıştık. Bugün biz Laçın’a sevinerek, gurur hissi ile döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun Laçın’a girmesinin ardından ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrağı alan vatandaşlar, başkent Bakü’den bulunan Şehitler Hıyabanı’na akın etti.

Reuters

Azerbaycan’da halk yaklaşık 28 yıl Ermenistan işgalinde kalan Laçın’ın işgalden kurtarılmasını kutluyor. Türk ve Azerbaycan bayrağı alan Azerbaycanlılar Şehitler Hıyabanı’na akın etti. Şehitliği ziyaret eden Laçınlılar sevinci hep birlikte yaşadı.