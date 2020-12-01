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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Müslüm Şahdan'ın öldürüldüğü iddia edildi

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Müslüm Şahdan’ın Irak-Suriye sınırında İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Dış Haberler 01.12.2020, 09:38
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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Müslüm Şahdan'ın öldürüldüğü iddia edildi
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Irak basınında yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Müslüm Şahdan'ı taşıyan aracın dün akşam Suriye'den Irak'a geçtiği sırada el-Kaim bölgesinde aidiyeti belli olmayan insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğu ifade edildi. Irak basını, saldırıda Şahdan ve 3 korumasının öldüğünü iddia etti.
Irak basınının Irak Askeri İstihbaratına dayandırdığı bir başka haberde ise, Şahdan'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü ifade edildi.
İran tarafından ise henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

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